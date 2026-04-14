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[실전이다,인간.] ep ④ "돈은 이쪽으로 흐릅니다" 실리콘밸리 거물들이 고른 AI의 미래

여현교 기자
작성 2026.04.14 17:54 조회수
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"단순히 모델의 크기를 키우는 시대는 끝났습니다. 이제는 '진짜 돈'이 되는 AI의 시간입니다."

실리콘밸리의 정점에서 수조 원의 자본을 움직이는 이들이 공통적으로 내놓은 진단입니다. 흥미로운 건 이 중심에도 한인 2세들이 있다는 겁니다. 미국 대표 투자사인 코슬라벤처스와 킨드레드벤처스에서 활약 중인 한국계 투자자들. 이들이 가진 독특한 배경과 한국 스타트업을 향한 특별한 시선은, 지금 한국 AI가 나아가야 할 방향 설정에 도움을 줍니다.

비디오머그가 킨드레드벤처스 설립자인 스티브 장, 코슬라벤처스의 파트너 이든 최, 그리고 프린시펄벤처파트너스를 설립하고 미국으로 건너간 윤송이 박사를 만나봤습니다.

(취재: 여현교 / 영상취재: 배문산, 최준식 / 구성: 이세미 / 편집: 채지원 / 디자인: 안준석 / 제작: 지식콘텐츠IP팀)✔신뢰할 수 있는 재미, 비디오머그 VIDEOMUG)
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