[이슈대담] 회담 결렬 후 호르무즈 역봉쇄…2차 회담서 실마리 풀릴까?

[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 김준형 조국혁신당 의원, 마영삼 전 주이스라엘 대사
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● 이슈 대담
마영삼 / 전 이스라엘 대사
"호르무즈 역봉쇄, 무력 충돌 가능성 있어 우려"
"미·이란, 우라늄 농축 기간 놓고 이견 커"
"이란 정부, 경제 제재 푸는 게 최우선 과제"
"네타냐후·트럼프, 매일 수차례 통화하며 수위 조절할 것"
"이스라엘, 전쟁 계속 끌고 가고 싶어해"
김준형 / 조국혁신당 의원
"미·이란 협상, 기울어진 운동장"
"미, 처음부터 협상할 생각 없어…아무것도 양보하지 않아"
"미국, 이란이 완전히 항복할 때까지 소모전 가져갈 가능성도"
"전쟁 끝나는 건 이스라엘에 달려"
"트럼프, 예측 불가 정도 심해져‥미국서 정신적 문제 제기하기도"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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