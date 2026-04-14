[자막뉴스] 둔기 들고 경찰과 팽팽한 대치…순식간에 제압 성공한 경찰견

현지 시간으로 12일, 미국 샌디에이고 도심에서 촬영된 영상입니다.



한 남성과 샌디에이고 경찰이 도심 한복판에서 팽팽히 대치하고 있습니다.



이 남성은 둔기를 내려놓으라는 경찰의 명령에 불응한 채 계속해서 불안정한 모습으로 보도를 서성입니다.



여러 발의 빈백탄을 쏘던 경찰은 결국 경찰견을 동원했고, 남성을 향해 전력 질주한 경찰견은 둔기를 휘두르는 그의 공격을 능숙하게 피해냅니다.



그러고는 남성의 팔을 세게 물어 바닥에 쓰러뜨린 뒤 완전히 제압하는 데 성공합니다.



당국에 따르면 이 남성은 20살 라타푼 케오봉사로, 경찰과 대치하기 전 인근 주차장의 주차요원을 둔기로 폭행했습니다.



느닷없는 공격을 당한 주차요원은 머리를 크게 다쳤지만, 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌습니다.



누리꾼들은 "용맹한 경찰견에게 훈장을 줘야 한다", "오늘 본 영상 중에 가장 박진감 넘쳤다" 등 댓글로 호응했습니다.



(기획 : 유지원, 영상편집 : 이다인, 영상출처 : 'east_village_doers' 인스타그램, 제작 : 디지털뉴스부)