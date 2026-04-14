코레일, 퇴직자 접촉 통제 등 전관예우 근절 대책 시행

▲ 전관예우 근절 종합대책

한국철도공사, 코레일이 전관예우 근절 종합대책을 수립해 시행한다고 밝혔습니다.이번 대책은 퇴직 임직원의 재취업과 관련해 부당한 영향력 행사 가능성을 원천 차단하고, 기술 분야를 중심으로 계약·납품 과정 전반에 대한 투명성을 강화하기 위해 마련됐습니다.입찰 평가에서 기술 분야 퇴직자가 재취업한 업체에 대한 감점제도를 신설하고, 수의계약 참여 제한 기간을 기존 2년에서 3년으로 확대하는 등 페널티를 강화하기로 했습니다.불필요한 인적 네트워크로 인한 신뢰도 저하를 방지하기 위해 접촉 현황을 관리하는 '퇴직자 접촉 기록부'를 운영하고, 기술 분야 퇴직자와의 사전 면담 신고를 의무화했습니다.또 물품구매·공사·용역 입찰 참여업체에 대한 청렴 교육 의무화, 공정입찰 외부 전문가 참관 시범 운영, 전관 리스크 상시 감찰 체계 구축 등으로 계약 절차의 객관성과 공정성을 높여 나갈 계획입니다.김태승 코레일 사장은 "차량 납품뿐만 아니라 모든 계약 과정에서 강도 높은 청렴 대책을 추진하겠다"며 "공정경쟁 질서를 확립하고, 국민께 신뢰받는 철도산업 생태계 구축에 앞장서겠다"고 밝혔습니다.(사진=한국철도공사 제공, 연합뉴스)