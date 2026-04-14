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[여담야담] "오목 좀 둔다고 명인전 훈수"…국무회의에선 '보편 인권' 강조

조성현 기자
작성 2026.04.14 17:06 조회수
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[주영진 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 김병주 더불어민주당 의원, 정성국 국민의힘 의원, 손석민 SBS 논설위원
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● 이 대통령 "명인전 훈수" 논란~● 이 대통령, 연일 SNS 의도는

김병주 / 더불어민주당 의원
"이 대통령, 인권 중시·국익 중심 철학 확고해"
"세계 평화 유지에 기여·침략전쟁 부인이 헌법 정신"
"이 대통령, 역대 어떤 대통령도 못 한 메시지를 소신껏 낸 것"

정성국 / 국민의힘 의원
"세계적 바둑기사도 지기도 하고 악수도 둬…야당 말에 귀 기울여야"
"논란의 핵심은 SNS에 올린 내용에 오류 있었던 것"
"대통령실 메시지는 사실 기반으로 품격 있어야"


※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

 
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