[여담야담] 박상용 또 선서 거부 후 퇴장…이화영 "검찰 조서 허위 작성"

[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 김병주 더불어민주당 의원, 정성국 국민의힘 의원, 손석민 SBS 논설위원
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● '대북송금 사건' 청문회
김병주 / 더불어민주당 의원
"박상용 선서 거부는 죄지은 자의 방어막"
"박상용 선서 거부, 정치검찰의 민낯 그대로 보여주는 것"
정성국 / 국민의힘 의원
"박상용, 수사한 죄 밖에 없어‥녹취, 일방적 부분 발췌"
● 줄줄이 '반발' 입장문
김병주 / 더불어민주당 의원
"이원석·홍승욱 반발, 정치검찰의 제 식구 감싸기"
정성국 / 국민의힘 의원
"이원석·홍승욱 반발, 많은 국민들이 공감할 것"
"조작기소 국정조사, 근본적으로 문제 있어‥국정조사법 위배"
손석민 / SBS 논설위원
"'연어 술 파티' 의혹, 핵심은 음식 반입이 아니라 진술 회유 여부"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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