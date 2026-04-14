부산 태종대 다누비열차 운행 잠정 중단…사고로 정밀 점검

▲ 태종대 다누비열차

부산관광공사가 태종대 유원지에서 운행하는 관광열차인 '다누비열차'에서 지난 10일 사고가 발생하는 바람에 정밀 점검을 위해 열차 운행이 잠정 중단됐습니다.오늘(14일) 부산관광공사에 따르면 지난 10일 낮 12시 30분 운행 중이던 다누비 열차에서 안전사고가 발생했습니다.전체 3량 가운데 2번째 차량이 갑자기 한쪽으로 심하게 기운 것으로 알려졌습니다.이 사고로 외국인 관광객을 포함해 4명이 경상을 입었습니다.당시 승객들이 열차 밖으로 대피한 뒤 차량을 지탱하면서 완전히 전도되는 상황은 피한 것으로 전해졌습니다.부산관광공사는 사고 열차를 포함해 총 4대의 다니비열차 운행을 잠정 중단하고 정밀 안전 점검을 진행하고 있습니다.부산관광공사 관계자는 "당시 운행 상황을 종합적으로 분석해 사고 원인을 파악하고 있다"며 "철저한 안전 진단을 통해 재발을 방지하겠다"고 말했습니다.다누비열차는 태종대 유원지 4㎞ 구간을 순환 운행하는 관광열차로, 지난해 54만 명이 이용했습니다.(사진=부산관광공사 제공, 연합뉴스)