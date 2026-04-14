이 대통령, 삼립 손가락 절단 사고에 '철저 조사' 지시

▲ 이재명 대통령이 14일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령이 최근 삼립(구 SPC삼립) 시화공장에서 발생한 노동자 손가락 절단 사고와 관련해 "예방을 위해 열심히 노력했음에도 발생한 사고가 아니라는 설이 있다"며 철저한 조사를 지시했습니다.이 대통령은 오늘(14일) 청와대에서 주재한 제16회 국무회의 겸 제5차 비상경제점검회의에서 김영훈 고용노동부 장관에게 "관련 사고에 대한 조사를 할 예정인가"라고 물으며 이같이 말했습니다.김영훈 장관은 "사고 발생 즉시 작업을 중지시켰고, 상황을 엄중하게 보고 있다"고 답했습니다.그러자 이 대통령은 "주관적 의도에 관한 부분을 잘 체크해보도록 하라"고 주문했습니다.이어 "청와대 비서진 내에 그 내부 이야기를 잘 아는 사람이 있다. 문의해보고 조사에 참고하도록 하라"고 덧붙이기도 했습니다.앞서 지난 10일, 경기 시흥의 삼립 시화공장에서 노동자 2명의 손가락이 절단되는 사고가 났습니다.앞서 이 공장에서는 지난해 5월, 기계 끼임 사고로 노동자가 숨졌고 사고 두 달 뒤인 7월, 이 대통령이 직접 방문해 작업 안전을 당부하기도 했습니다.(사진=연합뉴스)