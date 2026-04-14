'리그 선두' FC서울, 2위 울산 상대로 무패행진 이어갈까

▲ 팬들을 향해 환호하는 김기동 FC서울 감독

2026 프로축구 K리그 개막 6경기 연속 무패를 내달린 FC서울의 '기동 매직'이 이번에는 '울산 정벌'을 노립니다.김기동 감독이 지휘하는 서울은 내일(15일) 저녁 7시 30분 울산문수경기장에서 김현석 감독이 이끄는 울산 HD와 하나은행 K리그1 2026 2라운드 순연 경기를 치릅니다.이번 경기는 애초 3월 7일 예정됐지만 서울의 2026 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 16강 일정으로 연기돼 이날 열리게 됐습니다.김기동 감독 부임 3년 차를 맞은 서울은 개막 6경기 무패(5승 1무)를 내달리며 승점 16을 쌓아 2위 울산(승점 13·4승 1무 1패)을 3점 차로 앞서며 선두를 질주합니다.올 시즌 초반 서울은 말 그대로 '뜨겁게' 불타오르는 모양새입니다.서울은 3월 22일 광주FC와 5라운드 홈 경기에서 5대 0 대승을 거두며 창단 이후 처음으로 개막 4연승을 내달렸습니다.아쉽게 4월 5일 FC안양과 원정에서 1대 1로 비겨 5연승이 좌절됐지만, 지난 11일 '난적' 전북 현대를 상대로 후반 추가시간 클리말라의 극장골에 힘입어 1대 0 승리를 따내고 개막 6경기 무패 행진을 이어갔습니다.특히 서울은 2017년 7월 2일(2대 1 승) 이후 무려 3천205일 만에 전북을 안방에서 무너뜨리는 기쁨을 만끽했습니다.이제 개막 7연승을 노리는 서울의 시선은 울산으로 향합니다.전북을 꺾은 자신감을 바탕으로 선두 경쟁을 펼치는 울산까지 물리치면 '기동 매직'의 상승세는 정점을 찍게 됩니다.서울은 6경기를 치르면서 12골을 쏟아내 경기당 평균 2골의 뛰어난 골 결정력을 과시하는 동시에 실점은 단 3골(경기당 0.5실점)로 틀어막아 최적의 공수 밸런스를 자랑합니다.올 시즌 서울 유니폼을 입은 폴란드 출신 공격수 클리말라는 최근 3경기 연속골(4골)을 몰아쳐 상승세의 일등 공신 역할을 맡은 가운데 이승모, 조영욱, 로스가 2골씩 뽑아내며 상승세를 뒷받침하는 중입니다.이에 맞서는 울산도 만만치 않은 전력을 보여줍니다.개막 3연승으로 서울과 팽팽하게 겨루다 5라운드 김천 상무전에서 0대 0으로 비기고 6라운드 전북전에서 0대 2로 시즌 첫 패배를 맛봤지만, 인천 유나이티드와 7라운드에서 2대 1 승리를 따내 반전에 성공했습니다.울산은 6경기에서 9골(경기당 1.5골)에 5실점(경기당 0.83실점)으로 선전하며 선두 추격에 힘을 쏟고 있습니다.특히 올 시즌 복귀한 스트라이커 야고의 발끝이 매섭습니다.그는 개막전 멀티골을 합쳐 3경기 연속골을 터트린 뒤 2경기에서 침묵하다 인천을 상대로 득점포를 재가동하며 5골로 K리그1 득점 랭킹 2위를 달리고 있습니다.따라서 서울과 울산의 이번 맞대결에선 클리말라와 야고의 '골잡이 맞대결'도 흥미로운 관전 포인트입니다.(사진=한국프로축구연맹 제공, 연합뉴스)