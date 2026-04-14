여자 U-20 축구대표팀, 내일 북한과 아시안컵 4강 맞대결

▲ 한국 U-20 여자축구 대표팀

한국 축구가 2026 아시아축구연맹(AFC) 20세 이하(U-20) 여자 아시안컵 결승 길목에서 두 번째 남북 대결을 펼칩니다.박윤정 감독이 이끄는 한국 대표팀은 내일(15일) 저녁 6시 태국 빠툼타니 스타디움에서 북한을 상대로 대회 4강전을 치릅니다.이 연령대에서 한국은 북한에 크게 열세를 보입니다.이 대회에서만 8차례 만나 7번 지고 딱 한 차례 이겼습니다.'여자 챔피언십'이라는 이름으로 치러지던 2013년 대회에서 이금민(버밍엄시티)과 장슬기(경주한수원)의 골로 2대 1 승리를 거둔 게 유일합니다.이때는 토너먼트 없이 리그로만 우승팀을 가렸습니다.이후 한국은 북한에 3연패를 당했습니다.특히 직전 두 대회에서 잇달아 준결승에서 패했습니다.한국은 태국에서 열린 2019년 대회 준결승에서는 1대 3으로 졌고, 우즈베키스탄에서 치러진 2024년 대회 준결승에서는 0대 3으로 완패했습니다.스피드와 기술에서 확실한 우위를 보이는 북한에 밀려 잇달아 4강 성적에 만족해야 했습니다.이번 대회 북한은 더 강력해 보입니다.2년 전 세계를 제패했던 멤버들이 주축을 이루고 있습니다.북한은 2024년 AFC U-17 여자 아시안컵에서 우승한 뒤 그해 도미니카공화국에서 열린 FIFA U-17 여자 월드컵에서 8년 만이자 통산 세 번째 우승 트로피를 들어 올린 바 있습니다.한국은 이미 이번 대회 조별리그 최종전에서 북한에 0대 5로 완패하며 경기력의 격차를 실감했습니다.가장 경계해야 할 선수로는 7골로 대회 득점 레이스 선두를 달리는 박옥이가 첫손에 꼽힙니다.박옥이는 조별리그 남북전에서는 멀티골을 터뜨렸습니다.북한의 공격력은 무시무시합니다.조별리그에서 19득점, 무실점으로 3전 전승을 거뒀고, 호주와 8강전에서는 3-0으로 이겼습니다.이번 대회 유일한 무실점 팀입니다.한국은 2승 1패, 4득점 6실점으로 조별리그 2위에 올라 토너먼트에 진출했고, 8강전에선 태국과 연장전 끝에 2대 1로 이겼습니다.한국으로서는 물샐틈없는 수비를 펼쳐 북한의 맹공을 최대한 막아야 승산이 있습니다.그리고 한 번은 찾아올 득점 기회를 이하은(위덕대), 진혜린(고려대) 등 공격진이 살려내야 2004년, 2013년 대회에 이은 역대 3번째이자 13년 만의 우승을 기대해 볼 수 있습니다.한국은 이번 대회 4강에 진출하면서 오는 9월 폴란드에서 개최되는 2026 FIFA U-20 여자 월드컵 출전권을 따내는 '1차 목표'를 달성했습니다.박 감독은 태국전 뒤 "기회를 득점으로 연결하지 못했습니다. 골 결정력은 기대했던 수준에 미치지 못했고 수비 조직력도 흐트러진 모습이었습니다. 준결승전을 앞두고 우리의 강점을 다시 한번 면밀히 파악해보겠다"고 말했습니다.(사진=AFC 홈페이지 캡처, 연합뉴스)