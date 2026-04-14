이란 프로축구팀, 아시아 챔피언스리그 나선다…사우디 입국

▲ 트락토르 SC 구단 엠블럼

이란 프로축구팀이 중동 전쟁 중에 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 경기를 치르러 사우디아라비아에 입국했습니다.AP 통신이 오늘(14일, 한국시간) "이란 클럽 트락토르 SC가 사우디 제다에 도착했으며 ACLE 16강 경기에 출전할 것임을 확인했다"고 보도했습니다.트락토르는 이날 밤 11시 45분 제다의 프린스 압둘라 알 파이살 스포츠 시티 스타디움에서 아랍에미리트(UAE)의 샤바브 알아흘리와 2025-2026 ACLE 16강전을 치릅니다.애초 이 경기는 지난달 홈 앤드 어웨이 방식으로 개최됐어야 합니다.하지만 2월 말 미국과 이스라엘의 이란 공습으로 촉발된 중동 정세 불안으로 AFC가 서아시아지역에서 개최할 예정이던 클럽대항전 일정을 연기했습니다.이후 AFC는 연기된 경기들을 중립 지역에서 단판 승부로 치르기로 하고, ACLE는 16강부터 결승까지 경기를 어제부터 제다에서 개최하기로 했습니다.그러자 이란 정부는 적대국에서 열리는 스포츠 행사에 자국팀 파견을 당분간 금지한다고 발표했습니다.이란 체육청소년부는 지난달 27일 성명을 통해 "적대국으로 간주하거나 이란 선수 및 팀의 안전을 보장할 수 없는 국가에 대표팀, 클럽팀이 방문하는 것을 추후 통지가 있을 때까지 금지한다"고 밝혔습니다.당시 성명에는 트락토르가 출전하는 ACLE 경기가 언급됐습니다.사우디는 미국의 동맹국으로, 이번 전쟁이 일어난 뒤 이란이 사우디에 보복 공격을 가하기도 했습니다.하지만 대회 참가가 불투명했던 트락토르 선수단은 결국 사우디 땅을 밟았습니다.사우디 입국까지의 과정은 순탄치 않았습니다.AP 통신에 따르면 트락토르 선수단은 연고지인 이란 북서부 타브리즈에서 먼저 육로로 튀르키예 이스탄불로 이동한 뒤 비행기를 타고 사우디로 향했습니다.트락토르는 전쟁으로 이란 리그가 중단돼 2월 28일 이후 공식 경기를 치르지 못했습니다.무함마드 라비에이 트락토르 감독은 경기 하루 전날 열린 기자회견에서 "이번 경기를 앞둔 우리 상황은 복잡하며, 우리에게는 어려운 경기가 될 것"이라면서 "이번 경기에서 승리하고 결승에 진출하는 것이 우리 목푭니다. 최근 우리가 직면한 큰 어려움에도 모두가 우리의 높은 수준을 보게 될 것"이라고 말했습니다.한편, 오는 6월부터 캐나다, 멕시코와 함께 미국이 공동 개최하는 2026 국제축구연맹(FIFA) 월드컵에 이란이 참가할지는 여전히 불투명합니다.북중미 월드컵에서 벨기에, 이집트, 뉴질랜드와 G조에 속한 이란은 모든 조별리그 경기를 미국에서 치르게 돼 있습니다.(사진=트락토르 구단 SNS 캡처, 연합뉴스)