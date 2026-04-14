잠 못 자거나 너무 과하게 자면 우울할 위험 2.1배

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잠을 너무 적게 자거나 과하게 자면 우울 증상을 겪을 위험이 2배 넘게 높아진다는 분석 결과가 나왔습니다.질병관리청이 공개한 '2025 지역사회건강조사' 심층 분석 결과에 따르면, 적정 시간인 7~8시간을 자는 사람들에 비해 6시간 이하 혹은 9시간 이상 자는 사람들의 우울 증상 발생 위험은 2.1배 높은 것으로 나타났습니다.우울 증상에 영향을 미치는 또 다른 주요 요인으로는 사회적 관계가 꼽혔습니다.친구와의 교류가 월 1회 미만인 경우 우울 위험은 2.0배, 이웃 간의 신뢰가 낮은 경우엔 1.8배 커졌습니다.건강행태별로는 흡연자가 1.7배, 고위험 음주자가 1.3배, 신체활동이 부족한 경우 1.2~1.4배 우울 위험이 높았습니다.사회경제적 여건에 따른 격차도 뚜렷했습니다.우울 증상 유병률은 기초생활수급 가구가 일반 가구보다 4.6배 높았고, 1인 가구는 다인 가구보다 2.3배 높게 나타났습니다.특히 70대 이상 고령층이면서 혼자 사는 경우의 유병률은 8.9%로 전체 평균의 2.6배에 달했습니다.국내 성인의 전체적인 우울 지표도 악화하는 추세입니다.우울증 선별검사에서 10점 이상을 받은 '우울 증상 유병률'은 지난 2017년 2.7%에서 지난해 3.4%로 25.9% 증가했습니다.다만 우울감으로 인해 전문가 상담을 받은 비율은 2016년 16.5%에서 지난해 27.3%로 크게 늘어, 정신건강 상담에 대한 부정적 인식은 점차 개선되고 있는 것으로 보입니다.※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 상담전화 ☎109 또는 자살예방 SNS상담 '마들랜'에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.(사진=연합뉴스)