[뉴스브리핑] 오늘의 주요뉴스

1. 트럼프 미국 대통령 오늘(14일)은 이런 이야기를 했습니다. 한국 시각으로 어젯밤 11시에 이란에 대한 해상 봉쇄를 시작했다고 공식적으로 발표한 겁니다. 그리고 이란이 합의를 대단히 원하고 있는데 핵 포기 없는 합의는 절대 불가라고 트럼프 대통령은 못 박았습니다.



2. 미국의 봉쇄 움직임에 대해서 이란은 전 세계적인 후폭풍을 몰고 올 것이라고 반발하고 나섰습니다. 영국과 프랑스는 미국의 호르무즈 해협 봉쇄에 참여하지 않겠다면서 항행 자유를 회복하기 위한 국제회의를 열 것이라고 밝혔습니다.



3. 우리 정부는 이란과의 협의 과정에서 호르무즈 해협 내 한국 선박 26척의 정보를 공유한 것으로 전해졌습니다. 정부는 해협 내 선박의 안전과 통항 관련 유관국들과 소통해 나가고 있다는 공식 입장을 밝혔는데 소통 과정에서 우리 선박의 안전 귀환을 위한 정보 제공이 이뤄진 것으로 전해지고 있습니다.



4. 조국혁신당의 조국 대표 오는 6월 3일 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐 선거 때 평택을 지역구에 출마하겠다고 오늘 오전에 발표했습니다. 조국 대표는 민주개혁 진영의 험지 중 험지인 평택을에서 극우 내란 정치 세력을 격퇴하겠다고 밝혔습니다.