'살목지' 주역들, 귀신 분장한다…손익분기점 돌파 공약 이행

14일 오전 개봉 7일 차에 손익분기점(약 80만 명) 돌파에 성공한 '살목지'의 주역들은 오는 15일 메가박스 코엑스에서 서프라이즈 무대인사를 진행한다.
이 자리에는 이상민 감독부터 김혜윤, 이종원, 김준한, 김영성, 윤재찬, 오동민, 장다아까지 '살목지'의 주역들이 총 출동한다. 이들은 이날 귀신 분장을 하고 등장, 관객들에게 잊지 못할 추억을 선사할 전망이다. 앞서 배우들은 흥행 공약으로 귀신 분장을 내걸었고, 개봉 7일 만에 1차 목표를 수립해 공약을 실천할 수 있게 됐다.
또한 오후 5시 15분과 5시 35분 상영 회차에서는 하이바이회가 계획돼 있다. '살목지'의 주역들은 관객들과 더욱 가까운 거리에서 소통하며 감사의 마음을 전할 예정이다. 무대인사에 관한 자세한 사항은 쇼박스 공식 SNS를 통해 확인할 수 있다.
'살목지'는 로드뷰에 정체불명의 형체가 찍히고, 재촬영을 위해 저수지로 향한 촬영팀이 검고 깊은 물속의 무언가를 마주하게 되면서 벌어지는 공포 영화로 전국 극장에서 상영 중이다.
(SBS연예뉴스 김지혜 기자)
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