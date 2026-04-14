"'깡통 열차' 안전모 없이 도로 질주도"…소비자원 "관리 필요"

▲ 한국소비자원

유원지 등에서 인기를 얻고 있는 '깡통 열차'가 안전 장비 미비와 위험한 운행 방식으로 사고 우려가 큰 것으로 나타났습니다.깡통열차는 ATV나 트랙터 등 견인차에 드럼통을 개조한 객차를 연결해 운행하는 놀이기구입니다.오늘(14일) 한국소비자원이 경기·충남 등 6개 지역 20개 업체를 조사한 결과 모든 업체가 객차 탑승객에게 안전모를 제공하지 않았고, 열차를 운행하는 직원도 안전모를 착용하지 않았습니다.객차 좌석 안전성도 미흡했습니다.좌석의 55%는 안전띠가 없었습니다.전체 좌석의 70%는 방석·쿠션 등 충격흡수제가 없었으며 일부는 좌석이 파손된 상태였습니다.조사 대상 업체 중 절반은 차도로 운행하는 것으로 확인됐습니다.깡통열차의 경우 문이 없고 이용자 몸이 외부로 노출되는 개방형 구조입니다.여기에 직원 운행형 깡통열차 업체 15개 중 60%에 해당하는 9개는 급회전·S자 주행 등 곡예 운전을 하는 것으로 조사됐습니다.또 45%(9개)는 주의사항을 알리지 않았고 70%(14개)는 연령·신체조건 등 탑승 제한 기준도 고지하지 않은 것으로 확인됐습니다.소비자원은 이번 조사 결과를 토대로 해당 업체에 안전관리 강화를 권고하고, 관계부처에 제도 마련을 요청할 계획입니다.소비자원은 소비자에게도 탑승에 적합한 대상인지 확인하고, 운행 중에는 절대 좌석에서 일어나지 않는 등 운행 중 안전수칙을 준수할 것을 당부했습니다.