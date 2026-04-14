"완주하면 2천만 원"…중국 지방 도시, 마라톤 참가자에 주택 보조금

▲ 중국 난징에서 열린 마라톤대회

"마라톤 참가 신청만 해도 430만 원, 완주하면 2천만 원."수 년째 부동산 경기 침체를 겪고 있는 중국의 지방도시들이 마라톤대회 인기에 편승해 꺼내든 궁여지책이 화제입니다.14일 홍콩 성도일보에 따르면 중국 장쑤성 난징시는 최근 부동산 주택 물량 해소를 위해 현지 마라톤 참가자들에게 주택 구매 보조금을 지원하고 있습니다.구체적인 지원액은 참가 등록 시 2만 위안(약 435만 원), 실제 참가 시 6만 위안(약 1천300만 원), 완주 시 10만 위안(약 2천175만 원) 등으로 알려졌습니다.성도일보는 난징만이 아니라 장쑤성 우시, 후베이성 징저우, 산시성 시안 시셴신구 등도 마라톤대회 참가자들에게 유사한 혜택을 제공하고 있다고 전했습니다.현지에서는 이를 두고 마라톤 대회 열풍을 부동산 경제 문제와 접목한 혁신적 마케팅이라는 평가가 나왔습니다.실제로 난징시 치샤구는 대회를 주최하면서 공식 소셜미디어 계정을 통해 "치샤에는 좋은 집이 있고 셴린마라톤대회에는 좋은 선물이 있다"라며 "어서 와서 최고 10만 위안의 보조금을 받으세요"라고 홍보했습니다.치샤구 등이 지난 12일 개최한 2026년 난징 셴린 하프마라톤대회에는 국내외에서 1만 2천 명이 참가했습니다.이 대회의 완주율은 98.97%에 달했습니다.마라톤대회 참가로 얻은 보조금은 지방정부가 정한 주택단지에서 사용할 수 있으며 현금성 지원이 아닌 대금 지급 시 차감되는 방식입니다.치샤구의 경우 대상 주택 물량은 14개 단지이고 면적은 89∼400㎡였습니다.보조금의 사용 기한 내달 31일까지로 한정됐습니다.또 다른 지방정부인 장쑤성 우시시 당국은 '2026년 우시 마라톤대회'를 지원하며 시내 43개 부동산 개발기업과 협력해 참가자를 대상으로 한 주택 구매 우대 정책을 시행했습니다.마라톤대회 참가자는 지정 분양단지에서 신축 주택을 구입할 경우 최고 8만 위안(약 1천742만 원)을 지원받을 수 있습니다.통계에 따르면 지난해 중국 전역에서는 모두 594회의 마라톤대회가 열렸습니다.이 중 풀코스 참가자 수는 124만 4천 명, 하프코스 참가자 수는 329만 6천900명이었습니다.한 중국 네티즌은 "나는 1년에 10만 위안을 벌 수 없다"라며 "이 악물고 완주하고 싶다"고 말했습니다.다만 일부에서는 달리기 연습이 부족한 상태에서 무작정 마라톤대회에 참가하는 것은 건강을 해칠 수 있다면서 보조금을 받기 위한 무리한 도전에 대한 우려를 나타냈습니다.중국의 부동산 산업은 2021년 위기에 빠진 이후 회복되지 않아 중국 경제 성장의 발목을 잡는 요인으로 지목되고 있습니다.(사진=홍콩 성도일보 캡처, 연합뉴스)