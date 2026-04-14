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이 대통령 "관료 조직 지휘관이 빨간색이면 발끝까지 빨간색 만들어야"

유영규 기자
작성 2026.04.14 12:28 조회수
이 대통령 "관료 조직 지휘관이 빨간색이면 발끝까지 빨간색 만들어야"
▲ 이재명 대통령이 14일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령은 오늘(14일) 국무위원들을 향해 '관료 조직의 논리'에 물들지 않도록 노력해야 한다고 강조했습니다.

이 대통령은 오늘 청와대에서 주재한 국무회의에서 직업 공무원을 애니메이션 속 로봇 '태권브이'에 비유하며 이같이 말했습니다.

원칙적으로 직업 공무원은 정치색이 없어야 하고, 선출된 국민 대표가 태권브이의 '머리'에 해당하는 국무위원을 임명하면 그 수족이 돼 움직여야 한다는 것입니다.

이 대통령은 "만약 그 지휘관이 빨간색이고 관료 조직은 회색이라고 한다면 머리부터 발끝까지 빨간색으로 만들기 위해 노력해야 한다"며 "그런데 실제로는 회색이 위로 밀고 올라와서 빨간색이 어느 날 회색이 돼 있다"고 설명했습니다.

또 "주변 (공무원들이) 워낙 전문가들인 데다 나름의 논리가 있어서 얘기하다 보니 그 말이 다 맞는 것 같다"며 "결국 국민은 빨간색을, 또는 파란색을 꽂았는데 나중에 보면 회색이 다 침투해서 거무튀튀하게 변해 있다"고 지적했습니다.

전문성을 갖춘 관료들의 논리에 포획돼 애초의 개혁 목표를 잃고 과거와 같은 정책을 답습하게 되기 쉽다는 취지입니다.

이에 이 대통령은 "원래 그렇다. 거기 들어가면 힘들다"며 "사상 투쟁도 해야 하고, 논리 투쟁도 해야 하고, 권력 투쟁도 해야 한다"고 당부했습니다.

또 "끊임없이 공부하고, 우리 권력의 원천인 국민이 뭘 원하는지 탐구해서 밑에서 밀고 올라오는 것 견디고 밑으로 내려야 한다"고 강조했습니다.

이어 "그러려면 진짜 엄청난 에너지와 열정이 필요하다. 시간이 지나면 잘 안된다. 이것도 너무 오래 하면 안 될 것 같더라"며 "저도 맨날 여러분 보고에만 의존하지 않고 회색으로 변하지 않으려고 엄청나게 노력하고 있다"고도 언급했습니다.

김민석 국무총리가 "선출직과 관료제의 민주주의 이론에 대해 강의하시면 돈 좀 벌겠다"고 농담을 건네자 이 대통령은 "이러다 쫓겨날 가능성이 많다"며 웃기도 했습니다.

(사진=연합뉴스)
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