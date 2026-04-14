성범죄 의혹·불륜 미 하원 의원 2명 사퇴…2명은 징계 위기

▲ 에릭 스월웰 미국 하원의원

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▲ 토니 곤잘레스 미국 하원의원

미국 연방하원에서 의원 2명이 성추문 의혹으로 사퇴키로 했습니다.또 비위 의혹이 제기된 다른 2명에 대해서는 의원직 제명 징계가 추진되고 있습니다.미국 주요 언론매체들에 따르면 에릭 스월웰(민주·캘리포니아) 의원은 13일(현지시간) 소셜 미디어 X로 의원직 사퇴를 발표했습니다.그는 그간 해 오던 캘리포니아주지사 선거운동을 중단한다고 전날 발표했습니다.이는 최근 그를 상대로 복수의 여성들로부터 성폭행 혐의가 제기된 데 따른 것입니다.스월웰 의원의 사퇴 발표 몇 시간 후에 토니 곤잘레스(공화·텍사스) 의원도 X로 "의회가 내일(14일) 업무에 복귀하면 사퇴서를 제출하겠다"고 밝혔습니다.곤잘레스 의원은 보좌관이던 레지나 산토스-아빌레스와 불륜 관계를 맺어왔다는 의혹을 지난달에 시인하면서 차기 출마를 포기하겠다고 밝혔습니다.유부녀였던 산토스-아빌레스는 2024년 5월 남편에게 곤잘레스와의 불륜을 시인한 데 이어 2025년 4월에는 동료에게 이를 시인하는 문자메시지를 보냈습니다.곤잘레스 의원은 작년 9월 산토스-아빌레스의 분신 자살로 의혹이 가중된 데 이어 문자메시지 내용이 올해 2월 언론 보도로 알려지면서 사퇴 압력을 받아왔습니다.당초 이번 주 연방하원에서는 스월웰 의원과 곤잘레스 의원에 대한 의원직 제명 징계안이 표결에 부쳐질 전망이었습니다.의원직 제명에는 재적 의원 3분의 2 찬성이 필요합니다.미국 하원 역사상 제명된 의원은 2023년 조지 산토스(공화·뉴욕)를 포함해 단 6명에 불과합니다.이 밖에 실라 처필러스-맥코믹(민주·플로리다) 의원과 코리 밀스(공화·플로리다) 의원에 대해서도 징계가 추진되고 있습니다.처필러스-맥코믹 의원은 하원 윤리위원회 소위원회 조사에서 선거자금법 위반 등 비위 의혹 25건이 드러나 징계 절차에 회부됐으며, 내년에는 연방법 위반 재판을 받을 예정입니다.밀스 의원은 성 비위, 가정폭력, 선거자금법 위반, 선물 규정 위반 등 의혹으로 조사를 받고 있습니다.처필러스-매코믹 의원과 밀스 의원은 모든 혐의를 부인하고 있으며, 이들에 대한 징계 절차에는 시간이 걸릴 것으로 전망됩니다.(사진=게티이미지, AP, 연합뉴스)