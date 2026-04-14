국힘 김도읍, '부산 북갑' 한동훈에 양보 요구…지도부 "고려 안 해"

▲ 국민의힘 김도읍 의원이 14일 국회에서 부산 북갑에 출마할 것으로 예상되는 한동훈 전 대표와 관련, 입장을 밝히고 있다

한동훈 전 대표가 부산 북갑 국회의원 보궐선거 출마를 공식화한 가운데 이 지역의 '무공천' 문제를 두고 부산 지역 중진의원과 시장 후보·지도부가 공개적으로 이견을 드러냈습니다.부산을 지역구로 둔 4선의 김도읍 의원은 오늘(14일) 국회에서 취재진과 만나 당 지도부에 '부산 북갑 무공천'을 공식 건의했습니다.김 의원은 "한 전 대표의 부산 북갑 출마가 기정사실인 상황에서 더불어민주당도 후보를 내고 우리 당에서도 후보를 내 3자 구도가 되면 우리 당이 힘들지 않겠느냐"며 이 같은 우려와 건의를 담은 입장을 지도부에 전달했다고 설명했습니다.그는 "그 구도가 부산시장 선거에도 부정적인 영향을 미칠 수 있다"며 "우리 당이 후보를 내면 민주당이 쉽게 선거에서 승리할 수 있는 구도가 되니 후보를 내지 않고 범보수 세력인 한 전 대표가 선거에 임하는 것도 방법이지 않겠냐는 차원에서 제안한 것"이라고 부연했습니다.김 의원은 '국민의힘 후보와 한 전 대표가 단일화할 수 있지 않겠느냐'는 질문에 "그것도 좋은 방법"이라면서도 "문제는 3자 구도가 확실시되는 상황에서 당 지도부가 한 전 대표를 설득해 우리 당과 민주당 간 양자 구도를 만들어야 하는데 그러지 못하고 있으니 답답한 마음에 무공천도 방법이라고 한 것"이라고 말했습니다.그는 당 지도부가 '부산 북갑 무공천은 없다'는 입장을 밝힌 데 대해선 "3자 구도에서 어려움이 예상되는데 무조건 공천하겠다고 하면 선거 결과에 대해선 누가 어떻게 책임지느냐"고 반박했습니다.반면 당 부산시장 후보로 확정된 박형준 부산시장과 당 지도부는 '무공천' 주장에 선을 그었습니다.박 시장은 오늘 국회에서 기자들과 만나 "저는 당 후보로 선정된 선수다. 선수 입장에선 감독·코치·선수가 별개로 놀 수 없다"며 "당이 후보를 내면 (당 후보를 중심으로) 연대하는 게 맞다"고 말했습니다.김 의원 요구와 달리 보궐선거에 국민의힘 후보를 공천해야 한다는 취지가 녹아 있는 발언으로 풀이됩니다.최수진 원내수석대변인도 오늘 원내대책회의 직후 기자들과 만나 김 의원의 북갑 무공천 요구에 대해 "북갑은 중요한 위치로, 공당으로서 후보를 안 내는 건 말이 안 된다"며 "국민의힘 후보를 낼 것"이라고 당의 공천 방침을 재확인했습니다.그는 한 전 대표를 겨냥, "무소속으로 나간다는 건 당과 반대 입장을 표명하는 것"이라면서 서병수 부산북갑 당협위원장 등 일부 당내 인사들이 한 전 대표 지원 의사를 밝힌 데 대해서도 "무소속 후보 지원은 바람직하지 않다"고 강조했습니다.부산 북갑은 지역구 의원인 더불어민주당 전재수 의원의 부산시장 출마로 6·3 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 보궐선거가 열릴 가능성이 큰 지역입니다.한 전 대표는 오늘 CBS 라디오에서 "부산 북구에서 앞으로 정치를 계속할 생각"이라며 부산 북갑 출마 의사를 재확인했습니다.(사진=연합뉴스)