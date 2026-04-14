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박상용 증언선서 또 거부…김성태에 '동행명령장'

김관진 기자
작성 2026.04.14 12:26 조회수
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<앵커>

쌍방울 대북송금을 수사한 박상용 검사가 오늘(14일) 오전 청문회에 출석했지만, 다시 증인 선서를 거부해 퇴장당했습니다. 청문회에 출석하지 않은 김성태 전 쌍방울 회장에 대해서는 동행명령장이 발부됐습니다.

김관진 기자입니다.

<기자>
 
오늘 오전부터 진행 중인 쌍방울 대북송금 사건 국정조사 청문회.

야당이 '이재명 죄 지우기'라고 쓴 팻말을 노트북에 붙이고 나오며 시작부터 실랑이가 벌여졌고, 이어 증인 명단을 두고 공방을 벌였습니다.

여당은 진상 규명에 필요한 증인들이라고 주장했고,

[이건태/민주당 의원 : 팩트를 밝히는 데 도움이 될 증인과 참고인을 채택을 하겠다.]

야당은 여당이 일방적으로 증인 채택을 하고 있다며 김현지 청와대 제1부속실장 등 야당이 요구하는 증인들을 불러야 한다고 맞받았습니다.

[송석준/국민의힘 의원 : 민주당 여러분들의 입맛에 맞는 분들만 쏙쏙 골라서….]

핵심 증인인 김성태 전 쌍방울 회장은 불출석 사유서를 제출하고 청문회에 나오지 않았는데, 동행명령장이 발부됐습니다.

이에 따라 김 전 회장은 오늘 청문회에 종료 전까지 출석해야 합니다.

사건 수사를 담당한 박상용 검사는 증인 선서를 또다시 거부했는데,

[박상용/검사 : 다른 위원들께서도 들을 수 있게 제가 구두로 사유를 소명할 수 있게 해주십시오.]

민주당 소속 서영교 위원장은 선서를 거부한 증인은 인정할 수 없다며 퇴장 조치했고, 박 검사는 회의장을 빠져나갔습니다.

민주당 소속 위원들은 청문회에서 증인들을 상대로 박 검사가 이화영 전 경기부지사와 김성태 전 회장 등에 이른바 '연어 술 파티'를 제공하며, 진술을 회유했는지 집중 추궁할 것으로 보입니다.

(영상편집 : 원형희)
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