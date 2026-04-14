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"평택을 선택한 이유는…" 조국 재보궐 출마 선언

민경호 기자
작성 2026.04.14 12:24 조회수
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<앵커>

조국 조국혁신당 대표가 오는 6월 3일 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐 선거에서 경기 평택을 지역에 출마하겠다고 밝혔습니다. 조 대표는 민주당 등 다른 정당과의 선거연대를 생각하지는 않는다고 말했습니다.

민경호 기자입니다.

<기자>

조국 조국혁신당 대표가 오는 6월 3일 국회의원 재보궐 선거에서 경기 평택을에 출마하겠다고 밝혔습니다.

[조국/조국혁신당 대표 : 줄기차게 역설해 온 이상과 같은 저의 비전과 가치 그리고 원칙과 소신에 따라 이뤄졌습니다.]

조 대표는 평택에 연고가 없지만 평택을 도약시킬 비전과 정책, 이를 실행할 능력은 누구보다 앞선다고 강조했습니다.

[조국/조국혁신당 대표 : 연고를 넘어선 실력으로, 지연을 넘어선 가치로 평택을 바꾸겠습니다.]

평택에서는 한국사 강사 출신 유튜버 전한길 씨가 주도한 극우집회가 열리고 있고, 황교안 자유와혁신 대표가 출마를 선언했다며, 내란청산과 국민의힘 제로를 평택에서 실현하겠다고도 덧붙였습니다.

또, 평택을 '삶의 질 1위 도시'로 만들겠다고도 했습니다.

조 대표는 여러 출마지 대상지 가운데 평택을을 선택한 이유에 대해선 민주당 귀책사유가 있는 곳 중 국민의힘 세가 강한 곳을 택했다고 설명했습니다.

평택을은 민주당 소속 이병진 전 의원이 공직선거법 위반 등 혐의로 유죄 확정 판결을 받으면서 재선거가 치러지는 곳입니다.

조 대표는 이미 해당 지역 출마를 선언한 진보당 김재연 상임대표에 이어 민주당 후보까지 확정되면 국민의힘 후보가 어부지리로 당선될 수 있는 것 아니냔 질문엔 유권자가 현명하게 판단해 자신에게 표를 줄 거라고 자신했습니다.

그러면서 선거연대는 생각하지 않는다면서, 다자 구도에서도 경쟁을 통해 승리해 내겠다고 말했습니다.

(영상편집 : 남 일)
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