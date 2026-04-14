'건설사 회장에 10억 원 편취' 전 경찰청 차장 "공소사실 인정"

▲ 수원지법

횡령 피해를 본 건설사 회장에게 600억 원의 합의금을 받게 해주겠다며 로비 명목으로 현금 10억 원을 챙긴 경찰청 전 차장이 재판에서 혐의를 모두 인정했습니다.오늘(14일) 수원지법 형사14부(윤성열 부장판사) 심리로 열린 A 씨의 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률(사기) 및 변호사법 위반 혐의 사건 공판기일에서 변호인은 "공소사실 전반을 자백한다"고 밝혔습니다.이어 "공소사실 전반 행위를 인정하지만, 범행에 이른 경위와 기망의 내용, 가담 정도와 범죄수익을 공범이 모두 취득한 점, 관련자 간 진술이 상당한 차이가 있는 점을 고려해 소명할 기회를 달라"고 요청했습니다.A 씨는 "30년 지기인 고소인이 친조카의 회계 부정으로 1천억 원대 손해를 봐서 제가 도와주고 싶었는데 잘못된 사람을 소개해줬다"며 "자책하고 반성하고 뉘우치고 있다"고 말했습니다.A 씨 변호인은 "최근 공범인 B 씨가 (도주했다가) 붙잡혀 기소된 것으로 안다"며 "이 사건과 병합해서 진행할지 재판부가 판단해달라"고 밝혔습니다.A 씨는 지난해 3∼5월 전직 경찰관인 B 씨와 공모해 건설회사를 운영하는 C 씨로부터 현금 10억 원과 2억 6천500만 원 상당의 외제차를 편취한 혐의를 받습니다.A 씨는 C 씨의 횡령 피해 고발 사건과 관련해 현직 검사와 판사, 정치인 등의 인맥을 내세우며 합의금 600억 원을 받게 해주겠다며 로비 명목으로 돈을 챙긴 것으로 조사됐습니다.검찰은 A 씨가 편취한 돈으로 예술품 등을 구매하는 데 사용한 사실을 확인해 그의 아파트에 대해 추징보전을 청구하고 외제차를 압수했습니다.B 씨는 지난 1월 구속 전 피의자 심문기일에 불출석하고 도주했다가 최근 검거된 것으로 파악됐습니다.(사진=연합뉴스)