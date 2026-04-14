코스피, 협상 낙관론에 장중 6,000선 '터치'…코스닥도 올라

▲ 코스피 지수가 장중 6000 재돌파한 14일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피, 코스닥 지수와 환율이 표시되고 있다

코스피가 미국과 이란 간 협상 낙관론에 힘입어 장중 6,000선을 재돌파했습니다.지난 주말 종전 협상 결렬에도 양측이 물밑 협상을 이어가고 있다는 언론 보도가 나오자 다시금 상승 압력을 받는 모습입니다.오늘(14일) 오전 10시 58분 현재 코스피는 전장보다 173.70포인트(2.99%) 오른 5,982.32에 거래되고 있습니다.지수는 전장 대비 151.38포인트(2.61%) 뛴 5,960.00으로 출발해 한때 6,003.80까지 상승한 뒤 오름폭을 조절 중입니다.유가증권시장에서 외국인과 기관이 각각 4천413억 원, 5천852억 원을 순매수하고 있습니다.이들은 장 초반 순매도세를 나타냈으나 장중 순매수세로 바뀌었습니다.반면 개인은 1조 1천116억 원을 순매도 중입니다.외국인은 코스피200선물시장에서도 8천585억 원 매수 우위입니다.간밤 뉴욕증시는 3대 주가지수가 강세로 마감했습니다.미국과 이란의 종전 합의가 결렬되면서 위험 회피 심리가 강한 채로 장을 열었으나 미국과 이란이 여전히 협의하고 있다는 기대감에 흐름이 뒤집혔습니다.도널드 트럼프 미 대통령은 백악관에서 기자들과 만나 "(이란 측으로부터) 연락을 받아왔다"며 "그들은 합의를 매우 간절하게 원한다"고 말했습니다.이란에 대한 해상봉쇄가 시작됐다고 공식 확인한 데 이어 나온 발언이었지만, 시장은 양국 간 합의 가능성에 주목했습니다.여기에 미국과 이란이 물밑에서 접촉을 이어가고 있다는 미국 언론 보도들이 나오면서 뉴욕증시는 상승세로 돌아섰습니다.국내 증시도 미국발 훈풍에 주도주를 중심으로 오름폭을 키워가고 있습니다.같은 시각 코스닥 지수는 전장보다 24.41포인트(2.22%) 상승한 1,124.25입니다.지수는 전장 대비 전장 대비 20.77포인트(1.89%) 오른 1,120.61로 출발해 상승세를 지속하고 있습니다.코스닥 시장에서 개인은 792억 원을 순매도하는 반면에 외국인과 기관은 각각 413억 원, 207억 원을 순매수 중입니다.(사진=연합뉴스)