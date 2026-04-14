경찰, '이주 노동자 에어건 분사' 도금업체 압수수색

▲ 에어건 사건 도금업체

외국인 노동자에게 에어건을 분사해 장기 파열 등 중상을 입힌 사건을 수사 중인 경찰이 강제수사에 돌입했습니다.경기남부경찰청 광역수사대는 오늘(14일) 오전 8시부터 2시간여에 걸쳐 경기 화성시 향남읍에 있는 60대 A 씨의 도금업체 등에 수사관 20명을 보내 압수수색을 진행했다고 밝혔습니다.경찰이 수사전담팀을 편성한 지 일주일 만입니다.앞서 업체로부터 범행에 사용된 것으로 추정되는 에어건 2대를 임의로 제출받아 분석 중인 경찰은 오늘 압수수색을 통해 A 씨의 휴대전화와 공장 내 PC 등을 추가로 확보해 구체적인 범행 정황을 조사 중입니다.압수수색이 종료된 이후에는 국립과학수사연구원의 현장 감식이 이어졌습니다.경찰은 확보한 압수물의 분석을 마치는 대로 A 씨를 피의자 신분으로 조사해 구체적인 사건 경위와 고의성 여부를 조사할 방침입니다.A 씨는 지난 2월 20일 자신의 업체에서 일하던 40대 태국인 노동자 B씨의 항문 부위에 에어건을 밀착해 고압 상태의 공기를 분사한 혐의(상해)를 받고 있습니다.(사진=연합뉴스 TV 제공, 연합뉴스)