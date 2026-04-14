경찰, '이주 노동자 에어건 분사' 도금업체 압수수색

▲ 에어건 사건 도금업체
외국인 노동자에게 에어건을 분사해 장기 파열 등 중상을 입힌 사건을 수사 중인 경찰이 강제수사에 돌입했습니다.
경기남부경찰청 광역수사대는 오늘(14일) 오전 8시부터 2시간여에 걸쳐 경기 화성시 향남읍에 있는 60대 A 씨의 도금업체 등에 수사관 20명을 보내 압수수색을 진행했다고 밝혔습니다.
경찰이 수사전담팀을 편성한 지 일주일 만입니다.
앞서 업체로부터 범행에 사용된 것으로 추정되는 에어건 2대를 임의로 제출받아 분석 중인 경찰은 오늘 압수수색을 통해 A 씨의 휴대전화와 공장 내 PC 등을 추가로 확보해 구체적인 범행 정황을 조사 중입니다.
압수수색이 종료된 이후에는 국립과학수사연구원의 현장 감식이 이어졌습니다.
경찰은 확보한 압수물의 분석을 마치는 대로 A 씨를 피의자 신분으로 조사해 구체적인 사건 경위와 고의성 여부를 조사할 방침입니다.
A 씨는 지난 2월 20일 자신의 업체에서 일하던 40대 태국인 노동자 B씨의 항문 부위에 에어건을 밀착해 고압 상태의 공기를 분사한 혐의(상해)를 받고 있습니다.
(사진=연합뉴스 TV 제공, 연합뉴스)
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