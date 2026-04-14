국토부·지방 정부, 중동 상황 관련 지역 건설 업계 간담회

▲ 건설 현장

국토교통부는 14일부터 17일까지 전국 권역별 지방정부 및 지역 건설업계와 중동 상황 대응 합동 간담회를 개최한다고 밝혔습니다.14일 광주·전북·전남에 이어 15일 부산·울산·경남(오전)과 대구·경북(오후), 16일 대전·세종·충북·충남·제주, 17일 서울·경기·인천·강원 순으로 진행됩니다.국토부는 중동 상황이 건설현장의 일시적 차질을 유발하는 데 그치지 않고 국내 건설기업의 경영상 어려움을 가중할 우려가 있어 지방정부와 함께 지역 건설업계의 어려움을 직접 듣기로 했습니다.간담회에서 발굴된 과제는 국토부가 지방정부와 함께 검토해 정책에 반영합니다.김석기 국토부 건설정책국장은 "지역 건설기업이 지역 산업 생산과 민생경제에 기여하는 역할이 크고 중요하다"며 "지방정부와 긴밀히 소통해 당면한 어려움을 해소하고, 위기 극복과 함께 장기적으로 신(新) 교통 첨단 인프라 중심의 지역 투자 활성화도 함께 고민해 나가겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)