촬영 4일·쇼트 10개…홍상수X김민희가 완성한 '그녀가 돌아온 날'

이미지 확대하기

이미지 확대하기

홍상수 감독의 34번째 장편 영화 '그녀가 돌아온 날'이 개봉을 앞두고 포스터와 예고편을 공개했다.'그녀가 돌아온 날'은 결혼 후 연기를 중단했다가 이혼 뒤 독립영화로 복귀한 중년 배우의 하루를 그렸다. 송선미, 조윤희, 박미소 등이 출연했다.14일 공개된 포스터는 영화의 주 공간인 독일 레스토랑 앞 잔디밭에서 송선미(배정수 역)가 인터뷰 사이에 잠시 휴식을 취하고 있는 모습이다. 영화 장면을 캡처한 이미지를 포스터에 사용했다.예고편은 카메라의 삼중 노출 기법을 통해 찍은 것 같은 이미지로 되어 있다. 송선미가 연기한 배정수란 인물은 세 사람의 젊은 인터뷰어들과 연이어 인터뷰를 하게 되면서 한나절을 보내게 된다. 삼중 노출 기법은 떨어져 있는 세 개의 다른 시간대와 경험의 순간들을 동시에 바라보게 하는 경험을 일으킨다.포스터와 예고편에서는 홍상수 감독 특유의 흑백 미학이 돋보인다. 이 작품의 촬영은 단 4일 만에 이뤄진 것으로 알려졌다. 쇼트는 10개로 구성됐다. 감독의 오랜 뮤즈이자 연인인 김민희는 출연은 하지 않고 제작실장으로 영화에 기여했다.이 작품은 제76회 베를린국제영화제에 초청돼 월드 프리미어로 상영됐다. 상영 이후 '아시안 무비 펄스'(Asian Movie Pulse)는 "지금까지 홍상수 감독의 최고작 중 하나"라고 극찬했으며, '페스티벌블로그'(Festivalblog)는 "대화가 흘러가는 방식의 섬세함은 그야말로 탁월하다"며 "최근 베를린영화제에서 본 홍상수 감독 작품들 중 가장 훌륭하면서도 쉽게 다가오는 작품"이라고 호평했다.'그녀가 돌아온 날'은 오는 5월 6일 극장에 개봉한다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)