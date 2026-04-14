날개 위에서 도끼질?…아일랜드서 미 수송기 파손 40대 체포

▲ 미군 수송기에 올라탄 검은 복장의 남성

아일랜드에서 미군 수송기를 파손한 남성이 체포됐다고 미국 뉴욕타임스(NYT)가 13일(현지시간) 보도했습니다.NYT에 따르면 지난 11일 오전 아일랜드 서부의 섀넌 공항의 출입 금지구역에 40대로 알려진 한 남성이 무단으로 침입했습니다.소셜미디어에 올라온 영상을 보면 검은 복장을 한 이 남성은 미 공군 C-130 허큘리스 수송기에 올라가 날개 부분을 미상의 물체로 계속해서 내리쳤습니다.아일랜드 현지 매체들은 도끼로 추정되는 물체로 내리친 것으로 보인다고 전했습니다.미 공군 대변인은 해당 수송기가 폴란드에서 열리는 양국 간 합동군사훈련 지원을 위해 이동 중이었다고 밝혔습니다.그는 "작전 보안을 위해 파손 세부 사항은 공개하지 않을 것이며 인명피해는 없었다"고 확인했습니다.섀넌 공항은 이번 사태로 인해 이날 오전 공항 운영이 일시 중단됐다고 전했습니다.이 남성은 곧바로 재산손괴혐의로 체포돼 기소됐습니다.NYT에 따르면 섀넌 공항은 오랜 기간 미군 항공기의 거점 역할을 해왔고, 미국 당국자들이 유럽과 중동으로 이동할 때 자주 경유하는 곳이기도 합니다.미군은 9·11 테러 이후 중동에 오갈 때 정기적 환승 거점으로 섀넌 공항을 이용하고 있습니다.NYT는 그러나 이와 관련한 아일랜드 대중의 비판이 거세지고 있다고 짚었습니다.아일랜드는 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국이 아니며 오랫동안 군사적 중립 정책을 고수해왔습니다.특히 9·11 테러 이후 미 중앙정보국(CIA)이 테러 용의자들을 이송하는 경유지로 이용했다는 시민단체 폭로가 나온 이후 섀넌 공항에서는 주기적으로 반전시위가 벌어지고 있습니다.(사진=SNS 영상 캡처, 연합뉴스)