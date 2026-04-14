엿새 만에 발견된 '늑구' 다시 포위망 밖으로…"위치 확인 안돼"

▲ 14일 오전 경찰이 늑구가 발견된 대전 중구 무수동 야산으로 들어가고 있다

대전 오월드에서 탈출한 지 엿새 만에 발견됐던 늑대 '늑구'가 또다시 자취를 감췄습니다.오늘(14일) 대전소방본부에 따르면 전날 오후 오월드 인근 야산에서 늑구를 봤다는 신고를 받고 출동해 일대를 수색한 끝에 늑구를 발견했으나 포획에 실패했습니다.전날 오후 10시 43분 오월드 인근 야산에서 늑구를 목격했다는 신고가 119에 접수됐습니다.수색당국은 야간 수색을 벌여 오늘 0시 6분 오월드에서 약 1.8㎞ 떨어진 곳에서 늑구로 추정되는 개체를 확인했습니다.열화상카메라가 부착된 드론으로 늑구를 포착해 주변에 트랩을 설치하고 경찰 기동대까지 추가로 투입했습니다.오늘 오전 5시 51분 물가에 있던 늑구를 마취총으로 생포하기 위해 대치하던 중 오전 6시 35분 늑구가 인간띠로 만든 포획망을 뚫고 달아난 것으로 나타났습니다.재추적에 나선 수색당국은 15분 만에 좌표를 확인했으나 드론 이동 중 포착에 실패했습니다.현재는 군 드론 5대를 투입해 추가로 수색에 나섰으나 현재까지 위치가 확인되지 않고 있습니다.앞서 늑구 탈출 다음 날인 지난 9일 오전 1시 30분쯤에도 오월드 인근 야산에서 움직이는 모습이 열화상카메라에 촬영됐으나, 드론 배터리를 교체하는 과정에서 놓친 바 있습니다.생포를 위해 가능한 한 자극하지 않고 접근한다는 방침이지만, 두 번이나 추적에 실패하면서 역량 부족이라는 비판이 나오고 있습니다.늑구는 지난 8일 오전 9시 18분 대전 오월드 사파리 철조망 밑 땅을 파고 탈출했습니다.(사진=연합뉴스)