원/달러 환율 하락…장 초반 1,479원선

▲ 14일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피와 환율이 표시되고 있다.

미국과 이란의 종전 협상 결렬에 상승했던 원/달러 환율이 하루 만에 다시 하락하고 있습니다.오늘(14일) 오전 9시 14분 현재 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율은 전 거래일 주간(낮) 거래 종가(오후 3시 30분 기준)보다 9.7원 내린 1,479.6원입니다.환율은 10.5원 낮은 1,478.8원에서 출발해 1,476∼1,480원 부근에서 오르내리고 있습니다.원/달러 환율은 전날 6.8원 오른 1,489.3원으로 주간 거래를 마쳤습니다.주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 보여주는 달러인덱스는 전 거래일보다 0.64% 내린 98.363입니다.외국인은 코스피 시장에서 830억원어치 남짓 순매도 중입니다.파키스탄 수도 이슬라마바드에서 11∼12일(현지시간) 열린 미국과 이란의 첫 종전 협상은 결렬됐고 이후 미국은 이란에 맞서 호르무즈 해협 봉쇄에 나섰습니다.하지만 주요 외신들이 미국 당국자와 소식통 등을 인용해 물밑 대화가 이어지고 있다고 전하면서 협상 타결에 대한 시장 참가자들의 기대가 남아 있는 상황입니다.13일(현지시간) 뉴욕증권거래소 3대 지수는 모두 상승했습니다.다우존스30 산업평균지수는 전장보다 301.68포인트(0.63%) 오른 48,218.25에 거래를 마쳤습니다.스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 69.35포인트(1.02%) 상승한 6,886.24에, 나스닥 종합지수는 280.84포인트(1.23%) 오른 23,183.74에 각각 마감했습니다.뉴욕상업거래소에서 5월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 배럴당 2.51달러(2.60%) 오른 99.08달러에 마감했습니다.엔/달러 환율은 0.26% 내린 159.249엔입니다.같은 시각 기준 원/엔 재정환율은 100엔당 929.08원입니다.전 거래일 오후 3시 30분 기준가보다 3.56원 하락했습니다.(사진=연합뉴스)