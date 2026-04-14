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부산 중진 김도읍 "부산 북갑 무공천 제안…3자구도 힘들어"

박찬범 기자
작성 2026.04.14 10:21 조회수
부산 중진 김도읍 "부산 북갑 무공천 제안…3자구도 힘들어"
▲ 국민의힘 김도읍 의원

부산 중진 김도읍 의원이 부산 북갑 지역에서 국회의원 보궐 선거가 치러질 경우 무공천을 하자고 제안했습니다.

앞서 한동훈 전 국민의힘 대표는 부산 북갑 보궐선거 출마를 사실상 선언한 바 있습니다.

김 의원은 오늘(14일) 오전 국회에서 기자들을 만난 자리에서 "민주당에서도 후보를 낼 것이고, 우리 당에서도 후보를 내고, 3자 구도가 되면 힘들 것"이라며 "저희가 후보를 내지 않고 한동훈 전 대표가 선거에 임하는 것도 방법이 되지 않겠냐는 차원에서 (당 지도부에) 제안을 한 것"이라고 설명했습니다.

국민의힘 후보와 한 전 대표 사이 단일화 방안에 대해서는 "우리 당 후보가 단일화한다고 하면 그것도 좋은 방법"이라며 "당 지도부가 해야할 일은 한동훈 전 대표를 설득해서 우리 당과 민주당 양자 구도로 만들든지 이런 방법도 있다"고 말했습니다.

김 의원은 한 전 대표 선거운동을 도울 의향이 있느냐는 질문에 "우리 당 후보가 나와서 3자구도가 되면 제가 못 돕겠죠"라며 "만약에 민주당과 우리당 후보가 없는 한동훈 이 양자대결이면 고민하겠지만 우리 당 후보가 나오면 저는 좀 어려울 거라 본다"고 선을 그었습니다.

(사진=연합뉴스)
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