[자막뉴스] "유럽은 '선악 구분' 우리에게 배워야"..아우슈비츠 끌고와 "우리가 전세계 수호"

레바논에 대한 전방위 공격으로 미국·이란 휴전을 위협하고 있는 네타냐후 이스라엘 총리가 유럽이 문명을 지켜야 할 책임과 정체성을 잃어가고 있다면서 이스라엘이 그 역할을 대신하고 있다고 주장했습니다.



그는 이란을 '절대 악'으로 규정하며, 이란의 핵시설을 아우슈비츠 수용소에 비유하기까지 했습니다.



네타냐후 총리는 현지시간 어제(13일) 보안상의 이유로 사전 녹화된 홀로코스트 추모일 연설에서 "오늘날 유럽은 깊은 도덕적 취약성에 시달리고 있다"면서 "정체성과 가치, 그리고 야만주의로부터 문명을 수호해야 할 책임을 잃어가고 있다"고 말했습니다.



그는 "홀로코스트 이후 너무나 많은 것을 잊어버린 유럽을 이스라엘이 대신 지키고 있다"고 주장했습니다.



유럽은 이스라엘에게 배울 점이 많다고도 했는데, "선과 악 사이 분명한 도덕적 구분이라는 핵심 교훈을 배워야 한다"면서 "삶과 선을 위해 기꺼이 전쟁에 나서야 한다는 점을 명심해야 한다"고 목소리 높였습니다.



그러면서 역사가 이를 기록할 것이라며 이스라엘은 미국과 함께 전 세계를 지키고 있다고 주장했습니다.



네타냐후 총리는 지난 1년 동안 미국과 두 차례 합동 작전을 통해 "이란의 사악한 정권에 치명적인 타격을 입혔다"고 자평하기도 했습니다.



그는 "만약 우리가 이란의 핵, 미사일 및 기타 군사 시설에 조처하지 않았다면 나탄즈, 포르도, 이스파한, 파르친이라는 이름은 아우슈비츠, 트레블린카, 마이다네크, 소비보르처럼 영원한 공포로 기억되었을 것"이라고 했습니다.



그러면서 "트럼프 대통령의 미국과 역사적으로 유례없는 파트너십을 통해 과업을 완수했다"며 "홀로코스트 추모일에 그 사실을 기억하고 미래 세대가 후회를 남기지 않도록 행동할 것"이라고 강변했습니다.