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송언석 "청년 실업 재난 수준…노란봉투법 재개정안 발의할 것"

박찬범 기자
작성 2026.04.14 10:06 조회수
송언석 "청년 실업 재난 수준…노란봉투법 재개정안 발의할 것"
▲ 국민의힘 송언석 원내대표가 14일 국회에서 열린 원내대책회의에서 이재명 대통령의 SNS 게시글 캡처를 언급하며 신중한 작성과 관리의 필요성을 지적하고 있다.

국민의힘 송언석 원내대표는 "청년들이 체감하는 고용 한파는 이미 재난 수준"이라고 지적했습니다.

송 원내대표는 오늘(14일) 국회에서 열린 원내대책회의에서 "(청년 실업은) 경기 위축과 산업 구조 변화, 고용 비용 상승이 복합적으로 작용한 결과"라고 말했습니다.

이어 "청년 일자리의 문제는 결국 노동시장 개혁의 문제"라며 "노동정책의 기조와 방향을 근본적으로 전환해야 한다"고 강조했습니다.

그러면서 "정부·여당은 이처럼 중대한 국가적 과제를 방치하고만 있다"며 "조만간 노란봉투법(개정 노동조합 및 노동관계조정법 2·3조) 재개정안을 발표(발의)하겠다"고 밝혔습니다.

송 원내대표는 오늘 회의에서 이재명 대통령의 X(옛 트위터) 계정 화면을 출력한 패널을 내보이면서 "이는 지난 일요일 이재명 대통령이 X에 과거 브라질 룰라 대통령의 이스라엘 규탄 발언 영상을 공유한 사진"이라고 언급했습니다.

또 "지금은 삭제됐는지 해당 게시글이 존재하지 않지만, SNS상에서는 캡처본이 계속 나돌고 있다"며 "이 사진이 합성이 아니라 실제 캡처 사진이 맞는지, 또 급히 삭제했다면 그 이유와 경위는 무엇인지 거짓 없이 해명해달라"고 말했습니다.

(사진=연합뉴스)
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