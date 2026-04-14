'늑구' 겨우 발견했는데…다시 포위망 뚫고 야산으로

<앵커>



동물원을 탈출해 엿새 동안 떠돌던 늑대 '늑구'가 동물원 근처 야산에서 발견됐습니다. 당국은 야산 일대에 인력을 배치해 포획 작전을 진행하고 있습니다.



임지현 기자가 보도합니다.



<기자>



어젯(13일)밤 소방에 다급한 신고가 접수됐습니다.



[늑구 바로 앞에 있어요. 영상 찍으면서 쫓아가고 있어요.]



지난 8일 대전 오월드 동물원에서 탈출한 늑대 '늑구'를 발견했다는 겁니다.



다급한 목소리로 신고를 이어갑니다.



[마을 쪽으로 들어가고 있어요. 뛴다. 뛴다. 뛴다.]



대전시 중구 구완동에서 늑구를 찾았다는 신고가 접수된 건 어젯밤 10시 40분쯤, 소방과 경찰은 장비 10여 대와 인력 60여 명을 투입해 수색에 나선 끝에 신고 접수 30여 분 만인 밤 11시 10분쯤 사육장이 있는 동물원에서 직선거리로 약 1.5km 떨어진 무수동 야산에서 늑구를 발견했습니다.



다만 주위가 어두운 탓에 밤샘 대치만 이어졌습니다.



[소방 관계자 : (마취총을) 보유는 하고 있어요, 지금. 발포 못하고 있죠. 다른 데로만 못 도망가게 주위만 포위하고 있는 거예요. 시야 확보가 전혀 안 되니까….]



소방당국은 아침 6시 반쯤 늑구가 다시 포획을 위한 포위망을 뚫고 인근 야산으로 넘어갔다고 밝혔습니다.



포위망을 좁혀가던 상황이었는데, 유일하게 사람이 없었던 도랑 쪽으로 달아났다는 겁니다.



늑구가 이동한 걸로 보이는 야산을 중심으로 드론 등을 활용한 군경의 합동 포획작전은 계속되고 있습니다.



앞서 지난 8일 사파리를 탈출한 2살 수컷 늑구는 이튿날 새벽 오월드 근처에서 모습이 잡힌 뒤 행방이 묘연했습니다.



어젯밤 사육장 주변을 크게 벗어나지 않은 곳에서 발견되면서 엿새 만에 탈주극이 막을 내릴지 주목됩니다.



(영상편집 : 안여진, 화면출처 : SNS 'jun70795')