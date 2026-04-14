청주 '식당 LP가스 폭발' 피해 300건 육박…신고 늘어날 듯

▲ 13일 오전 청주시 흥덕구 봉명동의 한 아파트 주민들이 폭발 사고 여파로 깨진 창문을 바라보고 있다.

지난 13일 청주 봉명동의 한 식당에서 발생한 LP가스 폭발 사고와 관련한 피해 신고 건수가 300건 가까이 접수됐습니다.오늘(14일) 청주시에 따르면 전날 밤 9시까지 신고된 피해는 총 292건(아파트 126건·주택 101건·상가 33건·차량 32건)입니다.식당 맞은편의 A 아파트단지에서만 전체 7개 동 중 5개 동(370여 세대)이 피해를 본 것으로 알려져 피해 규모는 더 늘어날 가능성이 있습니다.이번 사고로 이재민 4명(3세대)이 발생했고, 이 가운데 2명(1세대)은 흥덕초등학교 임시 시설에서 지내고 있습니다.나머지 2명은 친인척 집에 머무는 것으로 전해졌습니다.앞서 전날 오전 4시 청주시 봉명동의 한 3층짜리 상가건물 1층 식당에서 LP 가스 폭발 사고가 발생해 그 충격으로 일대 주민 16명이 유리 파편 등에 맞아 부상했습니다.또 인근 아파트·상가·차량 유리창이 깨지고 내외부가 파손되는 등의 피해가 났습니다.경찰과 소방당국은 업주 A(40대) 씨가 다른 음식점으로 신장개업하기 위해 지난 10일 가스 시설을 새로 공사한 뒤 사고 하루 전에 첫 영업을 개시했다는 진술을 토대로 정확한 경위를 조사 중입니다.(사진=연합뉴스)