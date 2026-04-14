흥행 동력 될까… 이재명 대통령, 시민 165명과 '내 이름은' 동반 관람

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이재명 대통령이 시민과 함께 영화 '내 이름은'의 관람하며 제주 4.3의 의미를 되새긴다.이재명 대통령은 영화의 개봉일인 4월 15일, 서울의 한 영화관에서 시민 165명과 함께 영화를 관람할 예정이다. 이 대통령은 직접 SNS를 통해 '대통령과 영화 봅니다' 행사를 알리며 "'내 이름은'은 제주 4·3의 비극을 겪고 기억을 잃은 채 살아온 어머니의 삶을 통해 시대의 아픔과 치유 과정을 그린 영화"라고 작품을 소개했다.이번 행사에 대해 "모두가 제주의 아픔을 기억하고, 상처 너머의 희망과 용기를 발견할 수 있길 기대한다"는 메시지를 전하며, 앞서 4·3 사건 78주년 추념사에서 밝힌 국가의 책임과 위로를 실천하는 행보를 보였다.대통령이 개봉을 앞둔 영화를 SNS에 직접 언급한 것은 이례적인 일이다. 지난 설 연휴 이재명 대통령은 김혜경 여사와 함께 '왕과 사는 남자'를 관람했다. 관람을 앞두고 영화를 보러 왔다는 사실을 알렸지만 제목까지 언급하지는 않았다. 이후 영화의 천만 돌파 이후 축하메시지를 보낸 바 있다. '왕과 사는 남자'는 대통령이 관람한 영화라는 입소문을 타면서 흥행에 탄력을 받기도 했다.'내 이름은'의 경우 대통령이 시민과 함께 동반 관람하는 행사에 참여하고 SNS에 언급까지 해 흥행에 긍정적인 영향을 끼칠 것으로 예상된다.'내 이름은'은 촌스러운 이름을 버리고 싶은 18세 소년 영옥과 그 이름을 지켜야만 하는 어머니 정순, 그리고 이름 뒤에 숨겨진 50년 전 그날의 약속을 찾아가는 과정을 그린 미스터리 드라마. 염혜란, 신우빈 등이 주연을 맡았다.이 작품은 지난 2월 폐막한 제76회 베를린국제영화제 포럼 부문에 초청받아 상영됐고 해외 언론의 호평을 받았다. 영화는 오는 15일 개봉한다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)