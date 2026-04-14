임성재·김시우, 이번 주 PGA 투어 RBC 헤리티지 출전

▲ 김시우(왼쪽), 임성재

임성재와 김시우가 이번 주 미국프로골프(PGA) 투어 RBC 헤리티지에 출전합니다.지난주 시즌 첫 메이저 대회로 열린 제90회 마스터스 토너먼트에서 46위(임성재)와 47위(김시우)에 오른 이들은 곧바로 이어지는 PGA 투어 '시그니처 이벤트 대회'인 RBC 헤리티지에서 반등을 노립니다.RBC 헤리티지는 16일(현지시간)부터 나흘간 미국 사우스캐롤라이나주 힐튼헤드 아일랜드의 하버타운 골프 링크스에서 열립니다.시그니처 대회는 투어 상위 랭커들만 출전하고 총상금 2천만 달러 규모로 진행됩니다.1년에 8차례만 열리는 '특급 대회'입니다.올해 네 번째 시그니처 이벤트인 RBC 헤리티지에는 그래서 메이저 대회 바로 다음 주에 열리는 일정에도 톱 랭커들이 대거 출전합니다.세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)를 비롯해 캐머런 영(미국), 토미 플리트우드(잉글랜드), 러셀 헨리(미국), 맷 피츠패트릭(잉글랜드) 등 세계랭킹 10위 이내 선수 가운데 8명이 출전합니다.10위 이내 불참 선수는 2위 로리 매킬로이(북아일랜드)와 4위 저스틴 로즈(잉글랜드) 2명입니다.마스터스에서 매킬로이에게 1타 뒤진 단독 2위에 오른 셰플러는 2024년 이후 2년 만에 이 대회 패권 탈환을 노립니다.지난해 이 대회에서는 저스틴 토머스(미국)가 우승했습니다.김시우와 임성재는 이 대회에서 최근 상위권 성적을 낸 경험이 있습니다.김시우는 2018년 연장전 끝에 준우승했고, 지난해 공동 8위에 올랐습니다.PGA 투어 인터넷 홈페이지는 올해 RBC 헤리티지 파워 랭킹에서 김시우를 14위로 지목했습니다.PGA 투어 파워 랭킹에 따르면 우승 후보 1순위는 셰플러, 2순위는 영입니다.임성재 역시 2023년 이 대회 공동 7위, 2024년 공동 12위, 지난해 공동 11위 등 이 코스에 강한 면모를 보였습니다.(사진=AP, 연합뉴스)