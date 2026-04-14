이마 위에 손…"사진 역겹다" 12시간 만에 삭제

▲ 트럼프 대통령이 올린 이미지

도널드 트럼프 미국 대통령이 자신을 예수처럼 묘사한 이미지를 소셜미디어에 올려 파문이 일고 있습니다.결국 게시물은 12시간 만에 삭제됐습니다.트럼프 대통령은 현지시간 12일 밤 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 흰 옷을 입고 붉은 망토를 걸친 채 병든 사람의 이마에 손을 올린 이미지를 게시했습니다.인공지능으로 생성된 것으로 추정되는 이 사진 속 트럼프 대통령 주변에는 광채가 났고 왼손에는 빛나는 물체가 들려 있었습니다.배경에는 성조기와 자유의여신상, 흰머리독수리 등 미국의 상징물들이 배치됐습니다.별다른 설명 없이 게시된 이미지에 대해 스스로를 예수에 빗댄 것이 아니냐는 비판이 잇따랐습니다.보수 성향의 교계 인사들까지 가세해 거센 반발이 이어졌습니다.유명 보수 개신교 작가 메건 배샴은 "이 터무니없는 신성모독을 어떻게 해명할 건지 모르겠지만 게시물을 즉각 내리고 미국 국민과 하나님에게 용서를 구해야 한다"라고 비난했습니다.백악관 인사들과 가까운 보수 기독교 팟캐스터 이사벨 브라운도 "솔직히 역겹고 용납할 수 없는 게시물"이라고 비판했습니다.게시물은 올라온 지 12시간쯤 뒤 삭제됐습니다.게시물이 내려간 후 트럼프 대통령은 취재진에게 자신이 직접 올린 것이 맞다고 인정했으며, 자신이 의사 역할을 하는 모습을 묘사한 것이라고 주장했습니다.트럼프 대통령이 SNS 게시물을 삭제하는 건 이례적인 일입니다.이번 논란은 트럼프 대통령이 프란치스코 교황을 향해 비난을 쏟아낸 직후 발생했습니다.그는 이란 전쟁 종식을 촉구하는 교황을 겨냥해 외교 정책이 최악이라고 깎아내리며 자신이 아니었다면 미국인 최초로 교황에 선출되지 못했을 것이라고 주장했습니다.(사진=트럼프 트루스소셜 캡쳐, 연합뉴스)