가나 축구협회, 북중미 월드컵 지휘할 새 사령탑에 케이로스 감독 선임

▲ 카를로스 케이로스

가나 축구협회가 2026 북중미 월드컵을 지휘할 새 사령탑으로 카를로스 케이로스(73세·포르투갈) 감독을 선택했습니다.가나 축구협회는 홈페이지를 통해 "대표팀의 새 감독으로 케이로스 감독을 선임했다"며 "레알 마드리드(스페인), 맨체스터 유나이티드(잉글랜드), 포르투갈 대표팀, 이란 대표팀 등을 거친 케이로스 감독이 2026 북중미 월드컵에서 가나 대표팀을 이끌게 됐다"고 발표했습니다.지난달 31일 A매치 4연패에 빠진 뒤 오토 아도(50세·독일) 감독을 전격 경질한 가나 축구협회는 2주 만에 케이로스 감독을 영입하며 2026 북중미 월드컵 준비를 맡겼습니다.케이로스 감독은 한국 축구와 악연으로 국내 팬들에게도 낯익은 지도잡니다.그가 이란 대표팀을 이끌 때 우리나라는 이란과 경기에서 유독 부진했습니다.특히 케이로스 감독은 지난 2013년 6월 울산에서 열린 2014 브라질 월드컵 아시아 최종예선에선 한국 벤치를 향해 '주먹 감자'를 날리는 돌발 행동으로 우리나라 선수단을 자극하기도 했습니다.케이로스 감독은 그동안 포르투갈 대표팀을 비롯해 아랍에미리트(UAE), 남아프리카공화국, 이란, 콜롬비아, 이집트, 카타르, 오만 대표팀을 이끈 바 있습니다.가나는 2026 북중미 월드컵 조별리그 L조에서 잉글랜드, 크로아티아, 파나마와 경쟁합니다.통산 5번째 월드컵 본선 무대에 오른 가나는 2010년 남아공 대회 8강 진출이 역대 최고 성적입니다.케이로스 감독은 가나 축구협회 홈페이지를 통해 "깊은 감사와 막중한 책임감, 그리고 겸손한 마음을 담아 가나 대표팀과 새로운 장을 열어나가려고 한다"며 "열정과 헌신으로 이번 임무를 받아들였다"라고 밝혔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)