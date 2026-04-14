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'강등 위기' 토트넘, 부상 악재까지…주장 로메로 시즌 아웃

서대원 기자
작성 2026.04.14 07:56 조회수
'강등 위기' 토트넘, 부상 악재까지…주장 로메로 시즌 아웃
▲ 크리스티안 로메로

2부 추락의 위기에 빠진 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 토트넘이 무릎을 다친 주장 크리스티안 로메로(27세·아르헨티나)의 '시즌 아웃'이라는 대형 악재까지 맞았습니다.

영국 공영방송 BBC는 "선덜랜드전에서 무릎을 다친 로메로가 시즌 아웃 판정을 받았다"며 "로메로는 2026 북중미 월드컵에 출전하는 아르헨티나 대표팀 명단 포함도 불투명해졌다"고 전했습니다.

중앙 수비수인 로메로는 지난 12일 영국 선덜랜드의 스타디움 오브 라이트에서 열린 2025-2026 EPL 32라운드 원정 경기 후반 부상으로 교체됐습니다.

후반 18분쯤 상대 선수를 막는 과정에서 골키퍼 안토닌 킨스키와 강하게 충돌한 뒤 쓰러졌고 결국 절뚝이며 경기장을 빠져나갔습니다.

정밀검사 결과 로메로는 왼쪽 무릎 내측 측부 인대 파열로 최대 8주간 결장이 불가피하게 됐습니다.

로메로는 이번 시즌 남은 6경기를 치르지 못하게 됐고 토트넘의 1부 잔류 책임을 진 신임 사령탑 로베르토 데제르비(이탈리아) 감독에게도 큰 타격을 주게 됐습니다.

최근 EPL에서 14경기 연속 무승(5무 9패)의 부진에 빠진 토트넘은 강등권인 18위까지 떨어졌습니다.

(사진=게티이미지)
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