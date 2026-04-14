트럼프, 2기 첫 주한미대사에 한국계 미셸 박 스틸 지명

▲ 미셸 박 스틸 미 연방 하원의원

도널드 트럼프 미국 대통령이 13일(현지시간) 2기 트럼프 행정부 첫 주한미국대사 후보로 한국계 여성 정치인인 미셸 박 스틸(한국명 박은주) 전 연방 하원의원을 지명했습니다.백악관은 이날 홈페이지를 통해 주한미국대사 지명을 발표하고 연방 상원에 인준을 요청했습니다.인준 절차가 완료돼 정식 임명되면 전임 조 바이든 행정부에서 임명된 필립 골드버그 전 대사가 지난해 1월 이임한 뒤 1년 넘게 이어진 주한미국대사 공백 상황이 해소됩니다.1955년 서울에서 태어난 스틸 전 의원은 1975년 가족과 함께 미국으로 이주했습니다.평범한 주부였던 스틸 전 의원은 로스앤젤레스(LA) 폭동 사태를 계기로 한국계의 정계 진출 필요성을 절감하면서 정치에 관심을 갖게 됐습니다.캘리포니아주 공화당 의장을 지낸 남편 숀 스틸 변호사의 도움을 받아 정치권에 입문한 스틸 전 의원은 캘리포니아주 조세형평국 선출 위원, 오렌지카운티 수퍼바이저(행정책임자) 등을 역임했습니다.이후 2021년부터 4년간 연방 하원의원을 지냈으나 2024년 11월 선거에서 600여 표 차이로 석패해 낙선했습니다.트럼프 당선인은 선거 직전인 2024년 10월 자신의 소셜미디어(SNS)에 올린 글을 통해 스틸 전 의원을 공식 지지하기도 했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)