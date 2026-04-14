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'음주운전' 팝스타 브리트니 스피어스 재활원에 자발 입소

유영규 기자
작성 2026.04.14 05:24 조회수
'음주운전' 팝스타 브리트니 스피어스 재활원에 자발 입소
▲ 브리트니 스피어스

팝스타 브리트니 스피어스(44)가 술에 취한 채 운전해 물의를 빚은 지 한 달여 만에 재활원에 들어갔습니다.

로이터통신은 스피어스가 12일(현지시간) 자발적으로 재활원에 입소했다고 13일 보도했습니다.

이는 지난달 5일 스피어스가 미국 캘리포니아주 벤투라 카운티에서 비정상적인 고속 주행을 하다가 현지 경찰에 체포됐다가 풀려난 지 약 한 달만의 일입니다.

당시 경찰이 음주 측정을 진행했으며, 스피어스가 약물 또는 음주의 영향을 받은 상태에서 운전했다고 밝혔습니다.

벤투라 카운티 검찰청은 다음 달 4일 공판 전까지 스피어스에 대한 기소 여부를 결정할 예정입니다.

스피어스는 '베이비 원 모어 타임', '톡식' 등의 인기곡을 부르며 1990·2000년대 사랑받았던 팝스타입니다.

큰 인기를 누렸지만 약물 남용 및 불안정한 정신건강 등으로 여러 차례 논란에 휩싸여왔습니다.

이 때문에 성인이 된 후에도 친부 제이미 스피어스가 13년간 법정 후견인 자격을 갖고 있었지만, 2021년 소송을 통해 후견인 제도에서 벗어났습니다.

이후 2023년 회고록 '더 우먼 인 미'를 펴내며 아버지의 과도한 통제와 스타로서 힘들었던 삶을 공개하기도 했습니다.

현재는 거의 가수로 활동하지 않고 있습니다.

스피어스는 2024년 "절대로 음악 산업으로 돌아가지 않겠다"고 공언했고, 지난해 말 프라이머리 웨이브에 저작권을 포함한 자신의 음악 관련 모든 권리를 일괄 매각하기도 했습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
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