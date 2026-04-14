'세계 최고령' 베를린 고릴라 69살 생일잔치

▲ '세계 최고령' 베를린 고릴라 파투

세계 최고령으로 추정되는 암컷 고릴라 파투가 13일(현지시간) 69살 생일을 맞았다고 독일 일간 베를리너모르겐포스트 등이 보도했습니다.베를린동물원은 이날 당근과 방울토마토·사탕무·샐러드 등으로 선물 바구니를 마련해 파투의 생일잔치를 열었습니다.사육사 크리스티안 오스트는 파투가 관람객 앞에서 생일상을 받아드는 동안 "매일 아침과 저녁 차 한잔을 마시는 게 일과 중 하나"라며 과일 차를 가장 좋아한다고 소개했습니다.동물원 측은 비만과 소화 문제를 일으킬 수 있다는 이유로 당분이 많은 과일 종류는 이날 생일상에서 제외했습니다.파투는 세계 최고령 고릴라로 기네스북에 올라 있습니다.고릴라의 수명은 35∼45년으로, 파투는 인간으로 치면 100세를 훨씬 넘긴 나이라고 현지 매체들은 전했습니다.지난해에 이어 생일 잔치에 참석했다는 토르스텐 쇠네(63)는 "작년과 별다른 차이가 보이지 않는다"며 "노부인의 건강한 모습을 다시 보게 돼 기쁘다"고 말했습니다.그러나 파투는 이미 치아가 다 빠지고 눈도 흐릿하며 관절염으로 움직이는 데 시간이 많이 걸리는 등 노화가 뚜렷합니다.사육사 제니퍼 한은 "좋은 날도 있고 나쁜 날도 있다. 상태가 들쭉날쭉하다"며 "70살까지 살 수도 있지만 내일 아침에 일어나지 못할 수도 있다"고 진단했습니다.동물원 측은 파투가 1957년 야생에서 태어났다고 추정하고 4월 13일을 생일로 정해 기념하고 있으나 정확하지는 않습니다.서아프리카에서 파투를 데려온 프랑스 선원이 1959년 마르세유의 술집에 술값 대신 파투를 두고 갔고 술집 주인이 베를린 동물원에 기증한 걸로 알려져 있습니다.파투의 자녀는 1974년 태어난 암컷 두프테가 유일합니다.두프테가 손주 둘을 낳으면서 지금까지 5세대에 걸쳐 약 40마리의 대가족이 꾸려졌습니다.이 가운데 일부는 이미 파투보다 먼저 세상을 떴습니다.(사진=AP, 연합뉴스)