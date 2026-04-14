"아시아 20대 갑부 패밀리…삼성가 3위, 현대가 16위"

▲ 대화하는 이재용 삼성전자 회장(왼쪽)과 정의선 현대차그룹 회장

삼성가와 현대가가 블룸버그 통신이 집계한 올해 '아시아 20대 갑부 패밀리' 순위에서 각각 3위와 16위를 차지했습니다.블룸버그 통신은 자사 블룸버그 억만장자 지수(BBI)를 토대로 올해 아시아 20대 갑부 가문을 집계해 13일 발표했습니다.1위는 인도의 최대 재벌 릴라이언스 그룹을 이끄는 암바니 가문이 차지했습니다.암바니 가문의 자산은 897억 달러(약 132조 7천억 원)로 집계됐습니다.2위와 3위는 홍콩 부동산 재벌인 순훙카이(SHKP)의 궈 씨 가문과 삼성가가 각각 이름을 올렸습니다.블룸버그에 따르면 궈 씨 가문과 삼성가의 자산은 각각 502억 달러(약 74조 3천억 원)와 455억 달러(약 67조 3천억 원)였습니다.현대차그룹의 현대가는 자산 217억 달러(약 32조 1천억 원)로 16위에 랭크됐습니다.올해 순위에서는 인도와 홍콩 지역은 각각 5곳이 포함돼 가장 비중이 높았으며, 태국은 4위인 CP그룹 치라와논 가문을 비롯해 모두 3곳이 순위에 든 것으로 파악됐습니다.한국과 싱가포르는 각각 2곳이 순위에 포함됐습니다.블룸버그는 아시아 20대 갑부 가문의 총 자산이 올해 역대 최대치를 기록했으며, 이는 인공지능(AI) 투자 열풍에 힘입은 약진으로 풀이된다고 짚었습니다.20대 가문의 기업들이 AI 산업의 핵심 투입재인 금속, 반도체, 인프라 등을 공급하며 호황을 누렸고 이들 집안의 자산 총계는 올해 총 6천470억 달러(약 956조 9천억 원)로 전년 대비 16% 뛴 것입니다.자산 총액과 연간 증가치는 모두 BBI가 2019년 집계를 시작한 이래 가장 높은 수준이었다고 블룸버그는 전했습니다.이 흐름의 가장 큰 수혜를 본 가문으로는 중국 차이나 훙차오 그룹의 장 씨 가문(5위·447억 달러)이 꼽힙니다.AI·전기차·재생에너지 분야의 핵심 소재로 꼽히는 알루미늄의 수요가 치솟으면서 차이나 훙차오 그룹의 주식은 작년 한 해 200% 가깝게 올랐습니다.(사진=연합뉴스)