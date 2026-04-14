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"진짜 늑구야?" 엿새만에 발견…날 밝는대로 포획 작전

안희재 기자
작성 2026.04.14 06:22 조회수
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<앵커>

엿새 전 대전의 한 동물원을 탈출했던 늑대 '늑구'가 밤사이 이 동물원 근처 야산에서 발견됐습니다. 일단 날이 밝을 때까지 포위해놨다가 해가 뜨면 안전하게 생포한다는 계획입니다.

안희재 기자입니다.

<기자>

오늘(14일) 새벽 소셜미디어에 올라온 영상입니다.

[진짜 늑구야?]

대전 오월드 동물원에서 탈출한 늑대 '늑구'를 발견했다는 것입니다.

다급한 목소리로 119에 신고합니다.

[늑구가 지금 바로 앞에서 천천히 가고 있어요. (지나가다가 보신 거예요?) 찾으러 다니다가, 차 타고. 늑구가 지금 바로 앞에서 천천히 가고 있어요. 뛴다, 뛴다, 뛴다!]

대전시 중구 구완동에서 늑구를 찾았다는 신고가 접수된 건 어젯밤 10시 40분쯤, 소방과 경찰은 장비 10여 대와 인력 60여 명을 투입해 수색에 나선 끝에 신고 접수 30여 분 만인 밤 11시 10분쯤 사육장이 있는 동물원에서 직선거리로 약 1.5km 떨어진 무수동 야산에서 늑구를 발견했습니다.

다만 주위가 어두운 탓에 당장 포획하기는 쉽지 않은 것으로 전해졌습니다.

[소방 관계자 : (마취총을) 보유는 하고 있어요, 지금. 발포 못하고 있죠. 다른 데로만 못 도망가게 주위만 포위하고 있는 거예요. 시야 확보가 전혀 안 되니까….]

당국은 날이 밝는 대로 본격적인 포획 작전에 나설 계획입니다.

앞서 지난 8일 사파리를 탈출한 2살 수컷 늑구는 이튿날 새벽 오월드 근처에서 모습이 잡힌 뒤 행방이 묘연했습니다.

드론과 인력 등을 대거 투입했지만 추적에 난항을 겪으면서 수색 범위를 확대하기도 했는데, 사육장 주변을 크게 벗어나지 않은 곳에서 발견되면서 엿새 만에 탈주극이 막을 내릴지 주목됩니다.

(영상편집 : 김준희, 화면출처 : SNS 'jun70795')
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