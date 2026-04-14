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재보선 '최대 17곳'…한동훈 부산·조국 평택?

김관진 기자
작성 2026.04.14 06:29 조회수
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<앵커>

6월 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐 선거에서 한동훈 전 국민의힘 대표는 부산 북구갑 출마가, 조국 조국혁신당 대표는 경기 평택을 출마가 유력하게 거론됩니다. 민주당과 국민의힘 모두 이 두 사람이 출마하는 곳에도 후보를 내겠다는 입장이라 다자구도 양상으로, 셈법이 복잡해질 전망입니다.

김관진 기자입니다.

<기자>

국민의힘에서 제명된 한동훈 전 국민의힘 대표는 "얼마 전 부산 북구 만덕에 집을 구했다"고 SNS에 썼습니다.

민주당이 전재수 의원을 부산시장 후보로 확정하면서 전 의원의 사퇴에 따른 부산 북갑 지역구의 6월 국회의원 재보궐 선거 실시가 확실시되는 가운데, 한 전 대표가 북갑 무소속 출마를 기정사실화한 것으로 풀이됩니다.

부산 북갑의 경우, 민주당은 하정우 청와대 AI미래기획수석에게 출마해달라는 러브콜을 보내고 있고, 국민의힘에서는 박민식 전 국가보훈부 장관 등이 공천을 위해 뛰고 있습니다.

경기 안산갑도 뜨겁습니다.

민주당에선 현 정부 청와대 비서관을 지낸 '원조 친명' 김남국 대변인이 지난 9일 출사표를 던졌고, 3선 의원 출신인 '친문' 전해철 전 행정안전부 장관은 출마를 선언했습니다.

[전해철/전 행정안전부 장관 (SBS라디오 '편상욱의 뉴스직격') : 전략공천을 하더라도 전략 경선을 하면 좋겠다.]

이재명 대통령의 최측근인 김용 전 민주연구원 부원장은 기자간담회에서 경기도 지역구 출마의 뜻을 분명히 했습니다.

[김용/전 민주연구원 부원장 : 경기도를 제가 활동하고 싶은 지역으로 좀 이렇게 선정됐으면 좋겠다.]

국민의힘에서는 안산갑에 장성민 전 의원 등 5명이 공천을 신청했습니다.

재보선 출마를 밝힐 조국 조국혁신당 대표의 행선지는 경기 평택을 등이 점쳐집니다.

[조국/조국혁신당 대표 : 모든 지역이 험지라고 생각하고 준비를 하고 있다.]

평택을의 경우, 민주당에서는 오세호 전 지역위원장 등이 거론되고, 국민의힘에서는 유의동, 이재영 전 의원 등 4명이 공천을 신청했습니다.

진보당 김재연 대표와 자유와혁신 황교안 대표도 출마를 선언했습니다.

(영상취재 : 오영춘·김용우·김영환, 영상편집 : 이승희)
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