"윤, 계엄 말한 적 없어"…오늘 윤석열 부부 법정 재회

<앵커>



내란 재판에 나온 김건희 여사가 비상계엄이 선포될 줄 몰랐다고 증언했습니다. 자신에 대한 수사를 무마시켰다는 의혹에 대해서는 대부분 증언을 거부했습니다.



장훈경 기자입니다.



<기자>



검은색 정장에 마스크를 쓴 김건희 여사가 박성재 전 장관 재판에 증인으로 나왔습니다.



[김건희 여사 : 만일 거짓이 있으면 위증의 벌을 받기로 맹세합니다. 증인 김건희.]



이진관 재판장은 전염병 등 사유가 없으면 마스크를 쓸 수 없다고 지적했습니다.



[이진관/서울중앙지법 형사합의 33부 재판장 : 마스크를 착용하시면 안 됩니다. 혹시 뭐….]



[김건희 여사 : 지금 감기가 심한데 벗을까요? 네, 벗겠습니다.]



김 여사는 이어 비상계엄 선포를 사전에 몰랐다고 증언했습니다.



윤석열 전 대통령이 비상계엄을 본인에게 말한 적이 있냐고 묻는 재판부의 질문에 답한 것인데, 계엄 사전 인지에 대한 김 여사의 입장이 공개적으로 나온 것은 이번이 처음입니다.



[이재준 서울중앙지법 형사합의 33부 배석판사-김건희 여사 : (비상계엄 선포에 대해서 말한 적이 있습니까?) 없습니다. ((선포) 전후로 다 없습니까?) 전혀 없습니다.]



다만, 김 여사는 2024년 5월 검찰이 명품백 수사팀을 꾸리자 박 전 장관에게 조언을 구하거나 사건 무마를 위해 메시지를 보낸 적 있느냐는 질문 등에는 모두 증언을 거부했습니다.



[정재인 내란특검 검사-김건희 여사 : (검찰 인사는 결국 증인에 대한 수사를 무마시키기 위한 것 아닌가요?) 증언 거부하겠습니다.]



특검팀은 윤 전 대통령이 대구고검 시절 박 전 장관 집에서 모임을 갖는 등 오랜 친분을 가진 정치적 공동체로 봤지만, 김 여사는 관련 의혹을 부인했습니다.



[김건희 여사 : 그 당시는 대구고검에 있었기 때문에 남의 집에 놀러 가거나 그럴만한 상황이 아니었습니다.]



김 여사는 오늘(14일) 윤 전 대통령 정치자금법 위반 혐의 재판에 증인으로 나올 예정이라 9개월 만에 부부가 법정에서 재회하게 됐습니다.



(영상편집 : 안여진)