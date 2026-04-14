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[모닝와이드] 오늘의 주요뉴스

이강 기자
작성 2026.04.14 06:05 조회수
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1. 트럼프 "해상 봉쇄 시작…핵 포기 없이 합의 없다"

트럼프 미국 대통령이 어젯밤(13일) 11시 이란에 대한 해상 봉쇄를 공식 선언했습니다. 이란이 핵무기 개발을 포기하지 않으면 "합의는 없다"고 다시 한 번 강조했습니다.

2. 이란 대통령 "전세계에 광범위한 후폭풍" 경고

페제시키안 이란 대통령은 미국이 호르무즈 해협을 위협하면 광범위한 후폭풍을 몰고 올 거라고 경고했습니다. 영국과 프랑스는 미국의 지원 요청을 거부하면서 이번주 중 미국과 별개로 호르무즈 해협 문제를 풀기 위한 국제 협의를 시작하겠다고 밝혔습니다.

3. '차량 부제 효과' 차 보험료 인하 다음 주 발표

정부와 여당이 다음 주 자동차 보험료 인하 방안을 발표합니다. 차량 5부제와 2부제의 시행으로 자동차 운행 거리가 줄어든 만큼 보험료도 낮춰주겠다는 설명입니다.

4. 대전 동물원 '탈출 늑대' 발견…"대치 중"

엿새 전 대전 동물원을 탈출했던 늑대 '늑구'가 밤 사이 동물원 근처 야산에서 발견됐습니다. 소방당국은 날이 밝아 시야가 확보되는 대로 포획할 계획입니다.
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