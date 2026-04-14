"예수 행세라니 신성모독" 비난 빗발에 트럼프, SNS 게시물 삭제

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▲ 트럼프 대통령이 올린 이미지

도널드 트럼프 미국 대통령이 자신을 예수처럼 묘사한 이미지를 소셜미디어에 올리자 보수 성향 교계 인사들까지 비판을 쏟아냈습니다.결국 12시간 뒤 해당 게시물은 삭제됐습니다.트럼프 대통령은 의사의 역할을 하는 자신을 묘사한 것뿐이라고 해명했습니다.트럼프 대통령은 일요일인 12일(현지시간) 밤 소셜미디어 트루스소설에 흰 옷을 입고 붉은 망토를 걸친 채 병든 누군가의 이마에 오른손을 올린 자신의 이미지를 올렸습니다.인공지능(AI)으로 생성한 것으로 추정되는 이미지였는데, 트럼프 대통령 주변으로 광채가 나고 왼손에 환한 빛이 나는 무언가를 들고 있는 모습이었습니다.주변에는 성조기와 자유의여신상, 국조 흰머리독수리 등 미국의 상징물이 배치됐습니다.별다른 언급 없이 이미지만 게시한 것이어서 정확한 의도를 알 수 없지만 스스로를 예수에 빗댄 것 아니냐는 비판이 줄을 이었습니다.유명 보수 개신교 작가 메건 배샴은 "대통령이 재밌자고 한 건지 약물에 취했던 건지 모르겠고 이 터무니없는 신성모독을 어떻게 해명할 건지 모르겠지만 게시물을 즉각 내리고 미국 국민과 하나님에게 용서를 구해야 한다"고 비난했습니다.백악관 인사들과 가까운 보수 기독교 팟캐스터 이사벨 브라운도 "솔직히 역겹고 용납할 수 없는 게시물"이라고 비판했습니다.트럼프 대통령을 지지해온 또 다른 보수 기독교 팟캐스터 마이클 놀스도 게시물을 내리라고 촉구했습니다.결국 게시물은 올라온 지 12시간만에 삭제됐습니다.게시물이 삭제된 후 트럼프 대통령은 취재진과 만나 자신이 직접 올린 게시물이 맞다면서 의사의 역할을 하는 자신을 묘사한 것이라고 주장했습니다.그는 "나는 사람들은 나아지게 해준다. 아주 많이 나아지게 해준다"고도 주장했습니다.게시물을 삭제한 이유에 대한 설명은 없었으나 강성 지지층인 보수 개신교계에서까지 반발이 나오자 정치적 부담을 느낀 것으로 해석됩니다.누군가의 권고가 있었을 가능성도 있습니다.미 일간 워싱턴포스트(WP)는 트럼프 대통령이 구성한 종교자유위원회 회의가 이날 예정돼 있으며 폴라 화이트-케인 목사와 프랭클린 그레이엄 목사, 티머시 돌런 추기경 등이 참석한다고 전했습니다.트럼프 대통령의 SNS 게시물 삭제는 이례적입니다.논란을 초래한 SNS 게시물도 그냥 내버려 두는 경우가 흔한데, 2월 초에는 버락 오바마 전 대통령 부부의 얼굴을 원숭이에 합성한 장면이 담긴 동영상을 올렸다가 12시간만에 삭제하기도 했습니다.이번에 일대 논란을 일으킨 트럼프 대통령의 게시물은 레오 14세 교황 비난 게시물이 올라온 직후 등장했습니다.그는 연일 이란전쟁 종식을 촉구하는 레오 14세를 겨냥해 범죄에 미온적이고 외교정책에 최악이라면서 자신이 아니었다면 미국인 최초로 교황에 선출되지 못했을 것이라고 주장했습니다.(사진=트럼프 트루스소셜 캡처, 연합뉴스)