한번 착각하면 '역주행'…충돌 후 수습하다 숨진 운전자

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아차하면 역주행, 경인고속도로 부평나들목 이야기인데요.이 일대에 역주행 사고가 이어지자, 근본적인 안전 대책을 요구하는 목소리가 커지고 있습니다.지난 9일 새벽 부평나들목 구간에서 한 차량이 역주행 상태로 본선에 합류하다가 직진하던 승용차와 충돌했습니다.사고 직후 차에서 내려 현장을 수습하던 운전자는 뒤이어 달려오던 다른 승용차에 치여 숨졌습니다.같은 곳에서 지난 2024년 10월에도 한 경차가 역방향으로 고속도로에 진입하다 승합차와 부딪히는 사고가 났습니다.두 사고 모두 차량 통행이 적은 심야 시간대에, 운전자가 진출 램프를 진입로로 착각해 역주행했다가 발생했다는 공통점이 있는데요.부평IC는 하부에 경인고속도로 본선이 있고 상부에는 부평대로가 교차하는 형태로, 두 도로는 램프 구간을 통해 연결됩니다.여기서 상부 부평대로는 양방향이 모두 진출 램프와 연결된 탓에 잘못된 우회전 한 번으로 역주행할 수 있습니다.경찰은 이번 사고를 계기로 한국도로공사와 함께 현장 점검을 실시하고, 야간 시인성 개선 등 추가 대책 마련에 나설 계획입니다.(화면제공 : 인천시 부평구 인천소방본부)