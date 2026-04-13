영·프, 호르무즈 해협 논의 국제회의 조만간 개최

▲ 호르무즈 해협

에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 13일(현지시간) 미국의 해상봉쇄 계획으로 군사적 긴장이 더 커진 호르무즈 해협의 항행 자유를 회복하기 위해 조만간 영국과 국제회의를 개최할 것이라고 밝혔습니다.마크롱 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 이같이 적으며 "다국적 평화 임무에 우리와 함께 기여할 의사가 있는 국가들을 초청할 것"이라고 말했습니다.또 "이 임무는 엄연히 방어적이며 교전 당사자들과는 별개로, 상황이 허용하는 대로 즉시 전개될 것"이라고 강조했습니다.마크롱 대통령의 이날 메시지는 11일 미·이란 종전 협상 결렬 이후 호르무즈 해협을 봉쇄하겠다는 미국의 계획에 동참하지 않겠다는 취지로 해석됩니다.키어 스타머 영국 총리도 13일 엑스에 "영국은 항행의 자유란 목표를 공유하는 40여개 국가를 모았다"며 "이번주 영국과 프랑스는 전후 국제 운송 보호를 위한 협력적이고 독립적인 다국적 계획에 대한 노력을 진전시키기 위한 회의를 공동 주최할 것"이라고 밝혔습니다.스타머 총리는 또 BBC 라디오에 출연해 "봉쇄를 지지하지 않는다"며 미국의 호르무즈 해협 봉쇄에 반대한다는 입장을 분명하게 밝혔습니다.스타머 총리는 "내 결정은 아주 분명했다.상당한 압력이 있었지만, 어떤 압력이 있든지 우리는 전쟁으로 끌려들어 가지 않겠다는 것"이라고 강조했습니다.앞서 전날 영국 정부 대변인은 "프랑스 및 다른 파트너들과 함께 항행의 자유를 보호하기 위한 광범위한 연합을 구성하기 위해 긴밀히 협력하고 있다"고 강조했습니다.프랑스와 영국은 호르무즈 해협 개방을 위해 군함을 보내달라는 미국의 요청을 거절하고 대신 종전 뒤 해협 항해 안전에 기여하겠다며 다국적 논의를 주도해왔습니다.지난달 26일 세계 35개국 군 수장이 프랑스 합참의장 주관으로 화상회의를 연 데 이어 이달 2일엔 영국 주도로 40여개국 외무장관이 화상 회의를 통해 호르무즈 해협 개방 방안을 모색했습니다.한국도 이들 회의에 참여했습니다.영국 정부는 전후에 해협을 통과하는 선박에 대한 할증 보험료를 낮추기 위해 노력하고도 있다고 로이터 통신은 유럽 당국자를 인용해 보도했습니다.